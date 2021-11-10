İnternette en çok arananı oldu! İşte o tarif...
Buzluk böreği tarifi interneti en çok aranan tarifi oldu. Buzluk böreği aslında bildiğiniz sigara böreği gibi. Dondurucuda bekletilip sonrasında pişirilebilmesinden dolayı buzluk böreği denilmiş. Buzluk böreği dondurucuya koyulup sonrasında pişirilebildiği gibi dileyenler böreği yaptıktan hemen sonra da pişirebilir. İşte nefis buzluk böreği tarifi ve malzemeleri...
Çıtır börek tarifi araştıranlar buzluk böreği tarifini merak ediyor. Peki, buzluk böreği nasıl yapılır? Buzluk böreği bildiğiniz sigara böreği gibi hazırlanıyor. İsteyen dondurucuya kaldırıp sonra pişiriyor isteyen anında pişiriyor.
Buzluk böreği fırında pişiriliyor. Görünümüyle iştah kabartan sunumuyla işleri kolaylaştıran buzluk böreği misafir geldiğinde de pratik tarif. İşte çıtır börek tarifi arayanlara nefis öneri...
Buzluk böreği tarifi için malzemeler
4-5 adet yufka
1 çay bardağı sıvı yağ
Yarım çay bardağı süt
100 gr tereyağı
İçi için;
Beyaz peynir
Maydanoz
İsteğe göre pul biber
Üzeri için;
Çörek otu ya da susam
Yumurta sarısı
1 tatlı kaşığı sıvıyağ
Çıtır buzluk böreği tarifi nasıl yapılır?
Kahvaltıya çıtır börek tarifi arıyorsanız buzluk böreği tarifi sofranıza layık. Ayrıca sofrada sunumu da kolay.
Öncelikle tereyağı eritin ve bir kaba alın. Üzerine sıvı yağ ve sütü ekleyip karıştırın.
1 adet yufkayı açın. Yufkayı hazırladığınız tereyağlı sosla ıslatın. İkinci yufkayı da soslu yufkanın üzerine kapatın.
Biraz daha az sos sürüp önce dört parçaya, her dört parçayı da 3 parçaya kesin. Diğer yufkaları da aynı şekilde üst üste koyun ve kesin. Kolaylık olsun diye böyle yaptık. Size nasıl kolay olacaksa öyle de kesebilirsiniz.
Hazırladığınız peynirli içi, yufka parçalarının üzerine yerleştirin ve sigara böreği sarar gibi sarın. Eğer hemen pişirmeyecekseniz saklama kabı ya da poşetine yerleştirerek dondurucuya kaldırabilirsiniz. Bu şekilde dolapta muhafaza edebilirsiniz.
Buzluk böreğini hemen pişirecekseniz yağlı kağıt serili fırın tepsisine dizin. Yumurta sarısı ve bir tatlı kaşığı sıvıyağla karıştırın ve böreklerin üzerine sürün. Çörek otuyla süsleyerek 200 derece ısınmış fırında pişirin. Çay yanına buzluk böreği hazır. Afiyet olsun...
Dondurucu kaldırdıktan sonra nasıl pişirilir?
Dondurucudan çıkartınca üzerine yumurta sarısı sürüp ister sade ister susam veya çörekotu serpiştirerek pişirebilirsiniz.