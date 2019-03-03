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İnternet Yardım Merkezi iş başında

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu çatısı altında faaliyet gösteren İnternet Yardım Merkezi, kullanıcıların internet kaynaklı problemlerine çözüm üretilmesini ve doğru kanala yönlendirilmesini sağlıyor

03 Mart 2019 Pazar 13:41
İnternet Yardım Merkezi iş başında

ANKARA (AA) - Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) çatısı altında faaliyet gösteren İnternet Yardım Merkezinin, kullanıcıların internet kaynaklı problemlerine çözüm üreterek doğru kanala yönlendirilmelerini sağladığı bildirildi.

BTK'den yapılan açıklamaya göre, kurumun Güvenli İnternet Merkezi çatısı altında bulunan İnternet Yardım Merkezi, çeşitli konularda internet kullanıcılarına çözümler sunuyor. Bu kapsamda "İnternette Yasa Dışı İçerikler", "İnternet ve Mahremiyet", "İnternet ve Bilgi Güvenliği", "İnternet ve Sağlık", "Sosyal Ağ Platformları", "Güvenli İnternet Hizmeti", "Çevrimiçi Oyunlar", "Siber Zorbalık" gibi konu başlıkları merkezin çalışma alanları arasında yer alıyor.

"www.internetyardim.org.tr" adresinden ulaşılabilen merkez, kullanıcılara bu konularda karşılaştıkları problemlere ilişkin çözümler üretiyor veya yardım alabilecekleri en uygun adrese yönlendirilmelerini sağlıyor.

Söz konusu adresteki "İnternet ve Bilgi Güvenliği" başlığı altında, internette temel güvenlik ve gizlilik ayarlarından virüslere ve şüpheli e-postalara, internet bankacılığından alışveriş güvenliğine kadar detaylar aktarılırken, internet ve bilgi güvenliği için çocuklara ve gençlere tavsiyelerde bulunuluyor.

"İnternet ve Mahremiyet" başlıklı bölümde, internette özel hayatın gizliliğinin ve kişilik haklarının ihlali halinde yapılması gerekenlere dair bilgilere ulaşmanın yanı sıra, itibar zedeleyici haber ve bilgi paylaşımı, kişisel bilgilerin izin dışı kullanımı gibi konular hakkında yardım alınabiliyor.

- Çevrimiçi oyunlar için de destek veriliyor

Özellikle çocukların bağımlısı olduğu çevrimiçi oyunlarla ilgili zaman kontrolü, ailelerin çocuklarına nasıl yaklaşması gerektiği, çevrimiçi oyunlarda karşılaşılan zararlı içerikler, oyun bağımlılığı ve dijital oyunların özellikle çocuklar üzerindeki olumlu ve olumsuz etkileri gibi konularda "Çevrimiçi Oyunlar" sayfası katkı sunuyor.

"İnternete Yasadışı İçerikler" başlığı altında, intihara yönlendiren siteler, uyuşturucu ve uyarıcı madde satan ve bunlara yönlendiren web sayfaları, müstehcen içerikler, şiddet içeren video ve görseller, çocukların cinsel istismarı, terör propagandası, sağlığı tehdit edici ürünler satan web siteleriyle karşılaşıldığında bunların nasıl şikayet edileceklerine ilişkin yardım sağlanıyor.

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Haber Tarihi: 03 Mart 2019 Pazar 13:41
  1. BTK
  2. Güvenli İnternet Merkezi
  3. İnternet Yardım Merkezi

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