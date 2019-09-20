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İnternet ticaretin merkezine yerleşti

Türkiye’de 10 veya daha fazla çalışanı olan girişimlerin internet erişimine sahip olma oranı, bu yıl yüzde 94,9 oldu.

20 Eylül 2019 Cuma 11:57
İnternet ticaretin merkezine yerleşti

Türkiye’de 10 veya daha fazla çalışanı olan girişimlerin internet erişimine sahip olma oranı, bu yıl yüzde 94,9 oldu. Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK), Girişimlerde Bilişim Teknolojileri Kullanımı Araştırması 2019 sonuçlarını açıkladı. Buna göre, 10 ve daha fazla çalışana sahip girişimlerin internete erişim oranı bu yıl yüzde 94,9 oldu. Çalışan sayısı büyüklük gruplarına göre, internet erişim oranları, 10-49 çalışanı olan girişimlerde yüzde 94,1 iken, 50-249 çalışanı olan girişimlerde yüzde 98,7, 250 ve üzeri çalışanı olan girişimlerde ise yüzde 99,7 olarak belirlendi. Bu dönemde 10 ve daha fazla çalışanı olan girişimler için bilgisayar kullanım oranı ise yüzde 96,7’den yüzde 97’ye yükseldi. Web sayfasına sahip girişimlerin oranı geçen yıl ile karşılaştırıldığında yüzde 66,1’den yüzde 66,6’ya çıktı. Girişimlerin yüzde 13,7’si bilişim uzmanı istihdam etti.

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Haber Tarihi: 20 Eylül 2019 Cuma 11:57
  1. Türkiye
  2. Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK)

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