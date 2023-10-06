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Gündem İnternet sitemizde 'Dev Türk firması iflas etti' haberinde sehven başka fotoğraf kullanılmıştır
Gündem

İnternet sitemizde 'Dev Türk firması iflas etti' haberinde sehven başka fotoğraf kullanılmıştır

Yeniakit Publisher
2023-10-06 18:04:00 - 2023-10-06 18:06:35
İnternet sitemizde 'Dev Türk firması iflas etti' haberinde sehven başka fotoğraf kullanılmıştır

İnternet sitemizde 'Dev Türk firması iflas etti' başlıklı haberde sehven Astor Enerji Anonim Şirketine ait fabrika binasının fotoğrafı kullanılmıştır. Kamuoyunu bilgilendirir, yapılan yanlışlıktan ötürü özür dileriz.

İnternet sitemizde 'Dev Türk firması iflas etti' başlıklı haberde sehven Astor Enerji Anonim Şirketine ait fabrika binasının fotoğrafı kullanılmıştır. Kamuoyunu bilgilendirir, yapılan yanlışlıktan ötürü özür dileriz.

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