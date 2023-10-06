İnternet sitemizde 'Dev Türk firması iflas etti' haberinde sehven başka fotoğraf kullanılmıştır
İnternet sitemizde 'Dev Türk firması iflas etti' başlıklı haberde sehven Astor Enerji Anonim Şirketine ait fabrika binasının fotoğrafı kullanılmıştır. Kamuoyunu bilgilendirir, yapılan yanlışlıktan ötürü özür dileriz.
İnternet sitemizde 'Dev Türk firması iflas etti' başlıklı haberde sehven Astor Enerji Anonim Şirketine ait fabrika binasının fotoğrafı kullanılmıştır. Kamuoyunu bilgilendirir, yapılan yanlışlıktan ötürü özür dileriz.