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Yerel İnternet sayfalarını kopyalayarak dolandırıcılık yapan 6 şüpheli tutuklandı
Yerel

İnternet sayfalarını kopyalayarak dolandırıcılık yapan 6 şüpheli tutuklandı

Yeniakit Publisher
2023-09-12 10:19:00 -
İnternet sayfalarını kopyalayarak dolandırıcılık yapan 6 şüpheli tutuklandı

Mersin'de internet sayfalarını kopyalayarak dolandırıcılık yapan şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 10 kişiden 6'sı tutuklandı.

Mersin'de internet sayfalarını kopyalayarak dolandırıcılık yapan şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 10 kişiden 6'sı tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, internet ortamında dolandırıcılık faaliyetlerinde bulunan şebekeye yönelik çalışma başlattı.

Şüphelilerin internet sayfalarını kopyalayarak ilanlar üzerinden dolandırıcılık yaptığı belirlendi. Ekipler, şüphelilere yönelik 3 aydır teknik ve fiziki takip yürütüyordu.

Tespit edilen adreslere düzenlenen operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı. Zanlılardan 6'sı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Diğer şüphelilerin işlemleri devam ediyor. (İLKHA)
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