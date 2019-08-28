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İnternet kullanımı 100 bine yakın habere konu oldu

Türkiye’deki güncel internet kullanımı ise 16-74 yaş arasında yüzde 75,3 olarak kaydedildi.

28 Ağustos 2019 Çarşamba 10:51
İnternet kullanımı 100 bine yakın habere konu oldu

Türkiye’deki güncel internet kullanımı ise 16-74 yaş arasında yüzde 75,3 olarak kaydedildi. 2019 yılının başından bugüne kadar internet ile alakalı 91 bin 458 haber çıkışı tespit edilirken, gittikçe artan internet kullanımının medyanın da gündemin olduğu görüldü.



Medya takibinin önemli kurumu Ajans Press, internetle alakalı çıkan medya yansımalarını inceledi. ITS Medya ve Ajans Press’in 2019 yılı basın haberlerinden derlediği bilgilere göre, internetle alakalı 91 bin 458 haber çıkışı tespit edildi. Artan internet kullanımı ile birlikte son yıllardaki haber adetlerinde de artış yaşanırken, geçen yıl çıkan basın haber adedinin 162 bin 116 olduğu görüldü. 2019 yılında sosyal medya ile ilgili çıkan haberler incelendiğinde ise 104 bin 84 adet olması dikkat çekti.


Erkekler daha çok internet kullanıyor


Ajans Press’in Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden elde ettiği bilgilere göre de, Türkiye’deki güncel internet kullanımı 16-74 yaş arasında yüzde 75,3 olarak kaydedildi. Bu rakam geçen yıl yüzde 72,9 olurken, internet kullanımında artış yaşandığı görüldü. Evden internete erişim imkânına sahip olanların oranı da yüzde 88,3 olarak belirlendi. İnternet kullananlar cinsiyet bakımından incelendiğinde ise 2019 yılında 16-74 yaş arası erkeklerde internet kullanımı yüzde 81,8 iken, 16-74 yaş arası kadınlarda internet kullanımı yüzde 68,9 olarak kayıtlara geçti.

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Haber Tarihi: 28 Ağustos 2019 Çarşamba 10:51
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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