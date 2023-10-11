İnternet dolandırıcılarının yeni yöntemleri!

Haberimizde, dolandırıcıların en çok kullandığı 5 yöntemden ve bunlara karşı nasıl önlem almamız gerektiğinden bahsedeceğiz.

1. Sahte satış siteleri

Web sitesinin adresini kontrol edin ve ürünler çok ucuz görünüyorsa iki kez düşünün.

Bu dolandırıcılık siteleri genellikle satın alma işlemlerinizi tamamlamanız için size kısıtlı süre vererek sizi baskı altına alır.

Dolandırıcılar, kullanıcıların kredi kartı bilgilerini veya ödeme yapmalarını isteyerek para çalmaya çalışırlar. Bu siteler, ödeme yapmadan önce dikkatlice incelenmelidir. Güvenilir ve tanınmış ödeme yöntemlerini kullanmak önemlidir

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Sahte satış siteleri, müşterileri etkilemek için sahte indirimler ve özel kampanyalar sunabilirler. Anormal derecede düşük fiyatlar veya cazip teklifler gördüğünüzde dikkatli olmalısınız.

Bir satış sitesinin güvenilirliğini kontrol etmek için bazı adımlar atabilirsiniz. Öncelikle, sitenin iletişim bilgilerini ve fiziksel adresini araştırın.

Güvenilir siteler genellikle iletişim bilgilerini açıkça paylaşırlar. Ayrıca, kullanıcı yorumları ve çevrimiçi incelemeleri kontrol ederek diğer müşterilerin deneyimlerini gözden geçirin.

2. "Merhaba anne" kısa mesajları

Bu yöntem ile dolandırıcılar, telefonunu kaybeden ve iletişime geçmek için bir arkadaşınızın telefonunu kullanan bir akrabanızdan (genellikle oğul veya kız) geldiğini iddia eden bir mesaj gönderir.

Küçük bir konuşma olabilir, ancak sonunda bir şey ödemesi için yardıma ihtiyaçları olduğunu söylerler ve sizden parayı ödemesi gereken hesaba aktarmanızı isterler. Bu dolandırıcıların hesabıdır ve ödemeyi onayladığınız anda paranız uçup gider.

Transferin acil olduğunu söyleseler bile, para isteyen akrabanızla gerçekten sesli konuşana kadar hiçbir şey ödemeyin.

3. Eksik teslimat bilgileri

Size bir kuryenin paketi teslim etmeye çalıştığını ancak bir ücret ödemeniz veya tahsilatı yeniden düzenlemeniz gerektiğini bildiren bir metin veya bazen e-posta gelir.

Dolandırıcılar, bunu yapabileceğiniz bir web sitesine veya indirebileceğiniz bir uygulamaya bir bağlantı sunar. Numara "sahte" olabilir ve meşru bir şirkete aitmiş gibi görünebilir.

Bazen dolandırıcılar, şifreleriniz dahil ayrıntıları toplamak için kullanabilecekleri casus yazılım içeren bir uygulamayı yüklemenizi sağlamaya çalışırlar.

Daha sonra güvenlik açısından parayı yeni bir hesaba aktarmanız konusunda sizi ikna etmeye çalışabilirler.

Tıkladığınız herhangi bir bağlantının URL'sini orijinal olup olmadığını kontrol etmek için inceleyin; genellikle onu ele veren bir şey olacaktır. Uygulamaları indirmeyin. Bir paket bekliyorsanız doğrudan kuryenin veya perakendecinin web sitesine gidin ve oradan takip edin.

Bir paket veya herhangi bir takipli posta beklemiyorsanız, yapacağınız en iyi şey mesajı görmezden gelmektir.

4. Ücretli devlet siteleri

Ehliyetinizi güncellemeniz, sigortanıza bakmanız veya başka bir devlet işini halletmeniz gerekebilir. Dolandırıcılar, birçok devlet işlemini halletmenize olanak tanıyan sahte e-Devlet sayfaları oluşturabilir.

İnternet üzerinde sahte ücretli devlet siteleri aracılığıyla gerçekleşen dolandırıcılık olayları, vatandaşların maddi kayıplara uğramasına ve kişisel bilgilerinin tehlikeye girmesine yol açar.

Dolandırıcılar, sahte ücretli devlet siteleri aracılığıyla çeşitli hizmetler için ödeme talep ederler. Vatandaşlar, gerçek devlet hizmetlerinin ücretsiz veya resmi ücretlerle sunulduğunu unutmamalıdır.

Sahte siteler, vatandaşların kimlik bilgilerini ve diğer hassas bilgilerini çalmak amacıyla sahte başvuru formları sunabilirler. Bu nedenle, kişisel bilgilerinizi paylaşmadan önce siteyi dikkatlice incelemelisiniz.

5. Araç dolandırıcıları

Dolandırıcılar, mevcut olmayan araçlar için çevrimiçi pazar yerlerinde ilan vererek satın almak isteyenleri avlıyor.

Dolandırıcılar, genellikle arabayı neden göremediğinize dair bahaneler bulurlar ve aynı zamanda satışı garanti altına almak için sizi depozito, hatta ödemenin tamamını aktarmanız için ikna etmeye çalışırlar. Sonra da paranızı yanlarında götürerek ortadan kayboluyorlar.

Arabayı gerçek hayatta görmeden hiçbir şey ödemeyin. Yerleşik korumalara sahip oldukları için banka havalesi yerine kredi veya banka kartı kullanarak ödeme yapın.

Eğer bir otomobil ilanı çok düşük bir fiyatla sunuluyorsa, bu durumda şüpheci olmalısınız. Gerçekçi bir fiyat araştırması yaparak pazar değerini kontrol etmek önemlidir.

İlanı veren kişinin kimliğini doğrulamadan, belgeleri görmekten kaçının. Dolandırıcılar, sahte kimlik ve belgeler sunarak güvenirliklerini artırmaya çalışabilirler.