Inter Slavia Prag maçı kaç kaç bitti?
Şampiyonlar Ligi F Grubu ilk maçında Inter ile Slavia Prag karşı karşıya geldi. İşte, "Inter Slavia Prag maçı kaç kaç bitti?" sorusunun yanıtı.17 Eylül 2019 Salı 21:52
Şampiyonlar Ligi F Grubu ilk maçında Inter ile Slavia Prag karşı karşıya geldi. İşte, "Inter Slavia Prag maçı kaç kaç bitti?" sorusunun yanıtı.
Tüm detaylar…
UEFA Şampiyonlar Ligi F Grubu ilk maçında Inter ile Slavia Prag karşı karşıya geldi. İşte, Inter Slavia Prag maçı hakkında tüm detaylar!
Giuseppe Meazza'da oynanan maçın ilk yarısı 0-0'lık eşitlikle tamamlandı. Mücadelenin 63. dakikasında Olayinka konuk ekip Slavia Prag'ı öne geçirdi: 0-1.
Slavia Prag'ın golünün ardından oyuna daha da asılan Inter maçın 90+2. dakikasında Barella ile dengeyi sağladı.
Karşılaşmada başka gol olmayınca maç 1-1'lik eşitlikle sona erdi.
F Grubu 2. hafta fikstürü!
2 Ekim Çarşamba
19.55 Slavia Prag-Borussia Dortmund
19.55 Barcelona-Inter
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