Spor

İnter kalecisi tekerlekli sandalyedeki adamı öldürdü

İnter kalecisi tekerlekli sandalyedeki adamı öldürdü

İtalya Serie A devi Inter’in 27 yaşındaki İspanyol kalecisi Josep Martinez, Appiano Gentile yakınlarında sabah saatlerinde kullandığı araçla tekerlekli sandalyedeki 81 yaşındaki bir adama çarptı. Yaşlı adam, yapılan tüm müdahalelere rağmen olay yerinde yaşamını yitirdi.

Dehşet olay bu sabah saat 09.30 sularında Appiano Gentile çevresindeki SP32 karayolunda meydana geldi. Elektrikli sandalyesiyle yolda ilerleyen 81 yaşındaki adam, sağlık sorunları nedeniyle kontrolünü kaybederek karşı şeride savruldu. Tam o sırada aynı yönde seyreden Martinez’in otomobili yaşlı adama çarptı.

Kaza sonrası bölgeye ambulans ve helikopter destekli acil sağlık ekipleri sevk edildi. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşlı adamın olay yerinde hayatını kaybettiği belirtildi.

La Repubblica’nın haberine göre, yaşlı adamın kısa bir süre önce kalp ya da başka bir sağlık problemi yaşadığı, bu nedenle aracının kontrolünü kaybedip şeritten çıktığı öne sürüldü.

1
