Inter Juventus maçı kaç kaç bitti?
İtalya Serie A'nın 7. haftasında Inter ile Juventus karşı karşıya geldi. Peki, Inter Juventus maçı kaç kaç bitti?06 Ekim 2019 Pazar 23:45
İtalya Serie A'nın 7. haftasında Inter ile Juventus karşı karşıya geldi. Peki, Inter Juventus maçı kaç kaç bitti?
Serie A'nın 7. haftası heyecan seviyesi yüksek bir maça sahne oldu. İşte, Inter Juventus maçının detayları...
MAÇ SONUCU: 1-2
Mücadeleye konuk ekip Juventus hızlı başladı.
4. dakikada Dybala, Juventus'u öne geçirdi: 0-1
18. dakikada penaltı atışını kullanan Vecino durumu eşitledi: 1-1
Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 sona erdi.
80.dakikada konuk ekip Higuain'in golüyle bir kez daha öne geçti: 1-2
Karşılaşmada başka gol olmayınca sahadan 3 puanla ayrılan taraf Juventus oldu.
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