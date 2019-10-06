Inter Juventus maçı kaç kaç bitti? İtalya Serie A'nın 7. haftasında Inter ile Juventus karşı karşıya geldi. Peki, Inter Juventus maçı kaç kaç bitti?

İtalya Serie A'nın 7. haftasında Inter ile Juventus karşı karşıya geldi. Peki, Inter Juventus maçı kaç kaç bitti? Serie A'nın 7. haftası heyecan seviyesi yüksek bir maça sahne oldu. İşte, Inter Juventus maçının detayları... MAÇ SONUCU: 1-2 Mücadeleye konuk ekip Juventus hızlı başladı. 4. dakikada Dybala, Juventus'u öne geçirdi: 0-1 18. dakikada penaltı atışını kullanan Vecino durumu eşitledi: 1-1 Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 sona erdi. 80.dakikada konuk ekip Higuain'in golüyle bir kez daha öne geçti: 1-2 Karşılaşmada başka gol olmayınca sahadan 3 puanla ayrılan taraf Juventus oldu. Serie A puan durumu

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.