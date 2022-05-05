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Spor Inter-Empoli maçı ne zaman saat kaçta? Inter maçı hangi kanalda?
Spor

Inter-Empoli maçı ne zaman saat kaçta? Inter maçı hangi kanalda?

İtalya Serie A'nın 36.haftasında Inter ile Empoli karşı karşıya gelecek. Futbolseverler ise maçın ne zaman hangi kanalda yayımlanacağını araştırıyor. Peki, Inter Empoli maçını hangi kanal veriyor?

Yeniakit Publisher
2022-05-05 21:12:00 -
Inter-Empoli maçı ne zaman saat kaçta? Inter maçı hangi kanalda?

İtalya Serie A'da heyecan 36.hafta maçlarıyla devam ediyor. Inter sahasında Empoli'yi konuk edecek. Peki, maç ne zaman?

Inter-Empoli maçı ne zaman saat kaçta? Inter maçı hangi kanalda?

Inter-Empoli maçı 6 Mayıs Cuma akşamı TSİ 19.45'te oynanacak. Mücadele S Sport ekranlarından naklen yayımlanacak. 35.hafta sonunda Inter 75 puanla ligin ikinci sırasında 77 puanlı Milan'ı takip ediyor. Empoli ise 37 puanla 14.sırada yer alıyor.

Yarın hangi maçlar var? 6 Mayıs 2022 günün maçları:
Yarın hangi maçlar var? 6 Mayıs 2022 günün maçları:

Spor

Yarın hangi maçlar var? 6 Mayıs 2022 günün maçları:

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