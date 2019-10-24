Inter Dortmund maçı kaç kaç bitti? Şampiyonlar Ligi F Grubu 3. hafta maçında Inter ile Dortmund karşı karşıya geldi. Peki, Inter Dortmund maçı kaç kaç bitti?

Şampiyonlar Ligi F Grubu 3. hafta maçında Inter ile Dortmund karşı karşıya geldi. Peki, Inter Dortmund maçı kaç kaç bitti? UEFA Avrupa Ligi F Grubu 3. hafta maçında Inter sahasında Dortmund'u konuk etti. İşte, Inter Dortmund maçının detayları... MAÇ SONUCU: 2-0 Maçın 22. dakikasında Martinez Inter'i öne geçiren golü ağlarla buluşturdu: 1-0 82. dakikada Martinez kullandığı penaltı atışını değerlendiremedi. 89. dakikada Candreva maçın sonucunu ilan etti: 2-0

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