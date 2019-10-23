İnter Borussia Dortmund Şampiyonlar Ligi maçı saat kaçta hangi kanalda?

Şampiyonlar Ligi F Grubu'nda İnter sahasında Borussia Dortmund'u ağırlayacak. Daha önce 4 kez karşılaşan İnter ve Borussia Dortmund, en son karşılaşmayı 25 yıl önce İtalya'da oynadı. Borussia Dortmund, İnter karşısındaki tek galibiyetini ise bu mücadelede aldı. Peki, İnter Borussia Dortmund Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman? İnter Borussia Dortmund maçı saat kaçta hangi kanalda? İşte detaylar...

İnter Borussia Dortmund maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

İnter Borussia Dortmund Şampiyonlar Ligi maçı bugün saat 22.00'de başlayacak. Mücadele Bein Sports 1 kanalından naklen yayınlanacak.

İnter Borussia Dortmund istatistikler

Inter ile Borussia Dortmund, son olarak 1993/94 UEFA Kupası çeyrek finalinde eşleşirken; rakibini toplamda 4-3'lük skorla eleyen İtalyan ekibi, turnuva bitiminde kupayı kazanmayı başardı.

Inter ile Borussia Dortmund, Şampiyon Kulüpler Kupası'nda son olarak 1964 yarı finalinde eşleşirken; rakibini eleyen Inter, finalde mutlu sona ulaşan taraf olmayı başardı.

Alman takımlarıyla Avrupa arenasında oynadığı son altı maçı kazanamayan Inter (1B 5M), son galibiyetini Mart 2011'de Bayern Münih'i 3-2 yenerek aldı.

Şampiyonlar Ligi'nde çıktığı son sekiz grup maçında sadece iki gol yiyen Borussia Dortmund, bu karşılaşmaların yedisinde kalesini gole kapadı.

Lucien Favre yönetiminde deplasmanda çıktığı son beş Şampiyonlar Ligi maçının üçünü kazanan Borussia Dortmund (2M), daha önceki 10 karşılaşmada sadece iki galibiyet alabillmişti (2B 6M).

Antonio Conte; Juventus, Chelsea ve Inter ile Şampiyonlar Ligi gruplarında çıktığı 10 iç saha maçında yenilgi yüzü görmezken (4G 6B); bu alanda daha fazla sayıya ulaşan sadece iki teknik direktör var: Frank Rijkaard (12) & Josef Heynckes (11).

Geçen sezonun başından bu yana Şampiyonlar Ligi'nde en fazla 21 yaş altı oyuncusu gol atan takım Borussia Dortmund (4).

Inter Teknik Direktörü Antonio Conte, futbolculuk kariyerindeki ilk Şampiyonlar Ligi maçına Eylül 1995'te Juventus formasıyla Borussia Dortmund karşısında çıkarken; Juventus'un 3-1 kazandığı maçta takımının son golünü kaydetti.

Borussia Dortmund forması giyen Jadon Sancho, Şampiyonlar Ligi'nde en az 10 kez sahaya çıkan 52'nci oyuncu olma fırsatına sahip. Buna ek olarak, turnuva tarihinde bunu başaran sadece üç İngiliz var: Theo Walcott (17), Trent Alexander-Arnold (12) & Jack Wilshere (11).

Şampiyonlar Ligi'nde günün maçları

E Grubu

22.00 Salzburg-Napoli

22.00 Genk-Liverpool

F Grubu

22.00 Inter-Dortmund

22.00 Slavia Prag-Barcelona

G Grubu

19.55 Leipzig-Zenit

22.00 Benfica-Lyon

H Grubu

19.55 Ajax-Chelsea

22.00 Lille-Valencia