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Teknoloji Intel'den önemli duyurular
Teknoloji

Intel'den önemli duyurular

Intel LABS Day etkinliğini 3 Aralık'ta gerçekleştirdi ve bu global etkinlikte önemli duyurular yaptı.

Yeniakit Publisher
2020-12-08 16:18:00 -
Intel'den önemli duyurular

Intel etkinlikte bağımsız bir şekilde koddaki hataları tespit edebilen bir makine programlama araştırma sistemi olan ControlFlag'i tanıttı. Henüz başlangıç aşamasındayken bile bu yeni, kendi kendini denetleyen sistem, yazılım geliştiricilere yoğun iş gücü gerektiren hata ayıklama işleminde yardımcı olacak güçlü bir verimlilik aracı olarak hizmet etme vaadi sunuyor. Ön testlerde ControlFlag, 1 milyardan fazla etiketlenmemiş üretim-kalite kodu hattında yeni arıza ve hataları eğitti ve öğrendi.

Intel Labs'in Makine Programlama Araştırma Biriminin Direktörü/Kurucusu ve Baş Bilim İnsanı olan Justin Gottschlich konuyla ilgili olarak, "ControlFlag ve benzer sistemlerle, program geliştiricilerin hata ayıklamak için çok daha az zaman harcayacakları ve en iyi yaptıkları iş olduğuna inandığım yaratıcı, yeni fikirlerini makinelere yansıtmak için daha fazla zaman harcayabilecekleri bir dünya hayal ediyorum." dedi.

Intel Labs sanal etkinliğinde, Intel ayrıca şirketin ikinci nesil kriyojenik kontrol çipi Horse Ridge II'yi da tanıttı. Bu yeni ürünle şirket, kuantum bilgi işlemin en büyük engellerinden biri olan ölçeklenebilirliğin üstesinden gelmeye yönelik çok önemli bir adım daha atmış oldu. 2019 senesinde pazara sunulan birinci nesil Horse Ridge kontrol biriminin getirdiği yeniliklerin temeline dayanan Horse Ridge II, kuantum sistemin özenli biçimde kontrol edilmesi için gelişmiş özellikleri ve daha yüksek düzeylerde entegrasyonu destekliyor. Yeni özellikler arasında kübit (kuantum bit) durumlarını değiştirme ve okuma yetisi ile çoklu kübitleri karıştırmak için gereken birçok geçitin potansiyelini kontrol altına alma yer alıyor.

Intel etkinlikte Intel Nöroformik Araştırma Topluluğu (INCR) içindeki gelişmeler hakkında güncel bilgiler de paylaştı. Kurulduğu 2018 senesinden bu yana hızlı bir şekilde büyüyen grup bugün 100 üyeye sahip. Bu üyeler arasında Intel'in etkinlikte duyurduğu, gruba nöromorfik bilgi işlemin iş amaçlı kullanımını araştırmak için katılan Lenovo, Logitech, Mercedes-Benz ve Prophesee de yer alıyor. Buna ek olarak, Intel şirketin nöromorfik araştırma test çipi Loihi üzerinde hesaplanan, INRC'nin araştırmalarından çıkan sonuçları da etkinlikte özetledi.

Ve son olarak, Intel Labs Day'de Intel, şirketin fotoniği düşük maliyetli, yüksek hacimli silikonla entegre etme konusunda uzun süredir benimsediği vizyonunun gerçekleştirilmesine yönelik endüstri lideri teknolojik gelişmelerin de altını çizdi. Bilgi-işleme aç veri iş yüklerinin hızla artarak veri merkezlerindeki ağ trafiğini bastırdığı bir ortamda bu gelişmeler, elektrik giriş/çıkışı (I/O) performans ölçeklendirmesi etrafında artan zorlukları ele alan optik ara bağlantılar alanındaki kritik gelişmeleri temsil ediyor. Intel, minyatürleştirme de dahil olmak üzere temel teknoloji yapı taşlarındaki gelişmeleri uygulamalı olarak tanıttı ve bu gelişmelerin optik ve silikon teknolojilerinin daha sıkı entegrasyonunun önünü nasıl açacağını gösterdi.

 

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