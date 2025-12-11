  • İSTANBUL
Intel, AI çip girişimi SambaNova'yı bünyesine katacak

Intel, AI çip girişimi SambaNova'yı bünyesine katacak

Intel, yapay zeka donanımlarında portföyünü güçlendirecek kritik bir hamle yaparak SambaNova Systems’i satın almak üzere bağlayıcı olmayan bir niyet mektubu imzaladı. Kesin anlaşmaya henüz ulaşılmamış olsa da süreç, şirketin yüksek performanslı yapay zeka çözümlerine yönelik stratejisinde önemli bir dönüm noktası olarak değerlendiriliyor.

Intel, SambaNova’yı satın almak için bağlayıcı olmayan bir anlaşmaya imza attı. RDU tabanlı AI çözümleriyle öne çıkan şirketin Intel portföyüne nasıl entegre edileceği ise şimdilik belirsiz.

Intel’in yapay zeka donanım stratejisinde kritik bir adım daha atmak üzere olduğu ortaya çıktı. Wired’a konuşan kaynaklara göre şirket, yüksek performanslı yapay zeka donanımlarıyla bilinen SambaNova Systems’i satın almak için bağlayıcı olmayan bir niyet mektubuna imza attı.
Taraflar arasında henüz kesinleşmiş bir anlaşmanın bulunmadığı, mevcut şartların her an değiştirilebilir ya da iptal edilebilir durumda olduğu belirtiliyor. Buna karşın Intel CEO’su Lip-Bu Tan’ın aynı zamanda SambaNova’nın yönetim kurulu başkanlığını yürütüyor olması, sürecin perde arkasında güçlü bir temasın bulunduğunu gösteriyor.

Satın alım kesinleşmedi

2017’de kurulan ve kısa sürede 1,14 milyar dolar yatırım toplamayı başaran SambaNova, yapay zeka işleme modelleri için geliştirdiği Reconfigurable Dataflow Unit (RDU- Yeniden Yapılandırılabilir Veri Akışı Birimi) mimarisiyle adından söz ettiriyor. Şirketin raf ölçeğindeki SambaRack çözümleri, çok büyük parametreli modellerin çıkarım süreçlerini hızlandırmak için özel olarak tasarlanmış durumda. En güncel nesil olan 4. jenerasyon RDU, 1.040 çekirdek, 653 TeraFLOPS BF16 hesaplama gücü, 520 MB dahili bellek, 64 GB HBM3 ve dev modelleri desteklemek üzere kullanılan 1,5 TB harici DDR bellek havuzu ile dikkat çekiyor.

Özel şirket statüsünde olduğu için SambaNova’nın satış performansına dair resmi veriler paylaşılmıyor. Olası satın almanın Intel’in ürün portföyüne nasıl yansıyacağı ise şimdilik belirsizliğini koruyor. Şirket daha önce Movidius’u satın alarak düşük güç tüketimli NPU çözümlerini kendi işlemcilerine entegre etmişti. Yine aynı strateji kapsamında Habana Labs’i bünyesine katarak Gaudi AI hızlandırıcılarını pazara sunmuştu. Ancak Gaudi serisi, veri merkezi tarafında AMD ve NVIDIA’nın sunduğu çözümler karşısında beklenen etkiyi yaratamadı.

Bu nedenle, SambaNova teknolojilerinin nasıl konumlandırılacağı kritik bir soru haline geliyor. Intel’in şirketi bağımsız bir ürün hattı olarak mı sürdüreceği yoksa RDU mimarisini mevcut hızlandırıcı portföyüne mi entegre edeceği henüz net değil.


Kaynak: Techpowerup

