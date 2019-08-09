Instagram’daki o özellik WhatsApp’a da geliyor

Instagram'da kullanılabilen ve hareketli fotoğraflar oluşturulabilen Boomerang özelliği WhatsApp için de geliyor.

Instagram‘ın sevilen hareketli fotoğraf özelliği olan Boomerang, popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp için de kullanıma sunulacak. Dünyanın en çok kullanılan anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp kullanıcılarına daha iyi hizmet sunma ilkesi ile uygulamasına her geçen gün farklı özellikler ekliyor. Temel olarak mesaj gönderme, ses kaydı gönderme, medya dosyaları gönderme ve görüntülü konuşmaları gerçekleştirme gibi hizmetleri kullanıcılarına sunan WhatsApp yakında Boomerang özelliği ile kullanıcıların karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

Instagram kullanıcılarının yoğun olarak kullandığı hareketli fotoğraf Boomerang özelliği WhatsApp içinde geliyor.

WhatsApp'a Instagram özelliği geliyor

Instagram‘ın sevilen hareketli fotoğraf özelliği olan Boomerang, popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp için de kullanıma sunulacak. Dünyanın en çok kullanılan anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp kullanıcılarına daha iyi hizmet sunma ilkesi ile uygulamasına her geçen gün farklı özellikler ekliyor. Temel olarak mesaj gönderme, ses kaydı gönderme, medya dosyaları gönderme ve görüntülü konuşmaları gerçekleştirme gibi hizmetleri kullanıcılarına sunan WhatsApp yakında Boomerang özelliği ile kullanıcıların karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

Her geçen gün kullanıcı sayısını arttırarak yoluna istikrarlı bir şekilde devam eden WhatsApp, Instagram’ın en çok sevilen özelliklerinden Boomerang'ı kullanıcılarına sunmak için çalışıyor. Bu özelliğin kullanıma sunulması ile WhatsApp kullanıcıları çektikleri 7 saniyelik videolar ile eğlenceli görüntüler hazırlayabilecekler.

WhatsApp'ta Boomerang özelliği ne zaman kullanılabilecek?

Kullanıcıların geri dönüşleri ile uygulamaya eklenen yenilikler sayesinde sürekli olarak geliştirilen WhatsApp, en çok tercih edilen anlık mesajlaşma uygulaması olarak rakiplerine büyük fark atmış durumda. Bu durumun kalıcı olmasını sağlamak amacıyla sürekli yeni özellikler sunan uygulama, Instagram kullanıcıları tarafından uzun bir süredir kullanılan ve çok eğlenceli hareketli fotoğraflar oluşturulmasını sağlayan Boomerang özelliğine yer vermek için çalışmalarını sürdürüyor. WhatsApp bu özelliğin ne zaman kullanıma sunulacağı ile ilgili henüz bir açıklama yapmadı. WhatsApp'ta Boomerang özelliği ne zaman kullanılabilecek?

Kullanıcıların geri dönüşleri ile uygulamaya eklenen yenilikler sayesinde sürekli olarak geliştirilen WhatsApp, en çok tercih edilen anlık mesajlaşma uygulaması olarak rakiplerine büyük fark atmış durumda. Bu durumun kalıcı olmasını sağlamak amacıyla sürekli yeni özellikler sunan uygulama, Instagram kullanıcıları tarafından uzun bir süredir kullanılan ve çok eğlenceli hareketli fotoğraflar oluşturulmasını sağlayan Boomerang özelliğine yer vermek için çalışmalarını sürdürüyor. WhatsApp bu özelliğin ne zaman kullanıma sunulacağı ile ilgili henüz bir açıklama yapmadı.