Instagram’da kişi engelleme nasıl yapılır, engel nasıl kaldırılır

Instagram’da kişi engelleme nasıl yapılır? Instagram’da engellediğim kişi beni görebilir mi? Instagram’da engellenen kişi nasıl kaldırılır? soruları her daim sorular soruların başında gelmete. Dünyaca ünlü fotoğraf ve video paylaşım uygulaması Instagram’da birini engellemek demek o kişinin tüm hareketlerini engellemek anlamına geliyor. Instagram’da engellemenin nasıl kaldırılacağı ve instagram da engellenen kişi engellendiğini anlar mı? kullanıcılar tarafından merak ediliyor.

Instagram’da birini nasıl engellerim?

- lk olarak Instagram uygulamasını açalım.

- Engellemek istediğiniz kişinin profiline gelelim.

- Sonra sağ üst köşedeki (3 nokta) (…) ‘ya tıklayalım.

- Karşımıza şöyle bir ekran gelecektir :

- Kullanıcıyı Engelle diyip kişiyi artık engelleyebiliriz.

- Kişiyi engelledikten sonra kişi bizim paylaştıklarımızı kesinlikle göremez veya takipçimiz olamaz.

Instagram’da engellenen kişi nasıl kaldırılır?

- Öncelikle bu işlemi Instagram uygulaması ile yapmayacağız.

- Cihazımızın tarayıcısından ( Chrome ,safari veya android browser ) https://instagram.com/(engellediğinizkişininkullanıcıadı) şeklinde girelim.

- Sonrasında, Instagram.com üzerinden kendi profilimize giriş yapalım. Artık Instagram'ı tarayıcı üstünden kullanabilir durumdayız.

- Sonra kişinin profilini tekrar açalım ve yine (…)(3 nokta) ‘ya tıklayıp, “Bu kişinin Engelini Kaldır” diyelim.

- Sonrasında Instagram uygulamasını açalım ve kişi aratalım, artık kişiyi bulabilir veya takip edebiliriz.

Instagram’da engellediğim kişi beni görebilir mi?

En çok gelen sorulardan biri: Instagramda engellenen kişi ne görür ?. Bu sorunun cevabını kısaca açıklayalım. Instagram'da engellediğiniz bir kişi sizin profilinizi asla göremez. Sizin onu engellediğinizi de göremez sadece tahmin edebilir. Yani sonuç olarak Instagramda engellediğiniz bir kişi hiçbir şekilde bildirim almaz ve konu ile alakalı hiçbir şey görmez.

Instagram’da engelleme nedir?

Instagram'da birini engellemek hepimizin sık sık başvurduğu bir yöntemdir. Bazen sevgililer birbirinden ayrılır birbirini engeller, arkadaşlar kavga eder birbirini engeller buna pek çok sebep gösterebiliriz aslında. Fakat, asıl önemli nokta, örnek olarak kavga eden arkadaşlar barıştıktan sonra birbirinin engelini kaldırmak ister, işte asıl sorun burada başlar çünkü engellediğiniz bir kişi Instagram uygulamasında bulmanız çok zordur çünkü o kişiyi engellemişsinizdir, yani görmek istemediğinizi belirtmişsinizdir.