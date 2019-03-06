0553 313 94 23

Instagram’da kişi engelleme nasıl yapılır, engel nasıl kaldırılır

Instagram’da kişi engelleme nasıl yapılır? Instagram’da engellediğim kişi beni görebilir mi? Instagram’da engellenen kişi nasıl kaldırılır? soruları her daim sorular soruların başında gelmete. Dünyaca ünlü fotoğraf ve video paylaşım uygulaması Instagram’da birini engellemek demek o kişinin tüm hareketlerini engellemek anlamına geliyor. Instagram’da engellemenin nasıl kaldırılacağı ve instagram da engellenen kişi engellendiğini anlar mı? kullanıcılar tarafından merak ediliyor.

06 Mart 2019 Çarşamba 14:56
Instagram’da kişi engelleme nasıl yapılır, engel nasıl kaldırılır

Instagram’da kişi engelleme nasıl yapılır? Instagram’da engellediğim kişi beni görebilir mi? Instagram’da engellenen kişi nasıl kaldırılır? soruları her daim sorular soruların başında gelmete. Dünyaca ünlü fotoğraf ve video paylaşım uygulaması Instagram’da birini engellemek demek o kişinin tüm hareketlerini engellemek anlamına geliyor. Instagram’da engellemenin nasıl kaldırılacağı ve instagram da engellenen kişi engellendiğini anlar mı? kullanıcılar tarafından merak ediliyor.

Instagram’da birini nasıl engellerim?

- lk olarak Instagram uygulamasını açalım.

- Engellemek istediğiniz kişinin profiline gelelim.

- Sonra sağ üst köşedeki (3 nokta) (…) ‘ya tıklayalım.

- Karşımıza şöyle bir ekran gelecektir :

- Kullanıcıyı Engelle diyip kişiyi artık engelleyebiliriz.

- Kişiyi engelledikten sonra kişi bizim paylaştıklarımızı kesinlikle göremez veya takipçimiz olamaz.

Instagram’da engellenen kişi nasıl kaldırılır? 

- Öncelikle bu işlemi Instagram uygulaması ile yapmayacağız.

- Cihazımızın tarayıcısından ( Chrome ,safari veya android browser ) https://instagram.com/(engellediğinizkişininkullanıcıadı) şeklinde girelim.

- Sonrasında, Instagram.com üzerinden kendi profilimize giriş yapalım. Artık Instagram'ı tarayıcı üstünden kullanabilir durumdayız.

- Sonra kişinin profilini tekrar açalım ve yine (…)(3 nokta) ‘ya tıklayıp, “Bu kişinin Engelini Kaldır” diyelim.

- Sonrasında Instagram uygulamasını açalım ve kişi aratalım, artık kişiyi bulabilir veya takip edebiliriz.

Instagram’da engellediğim kişi beni görebilir mi? 

En çok gelen sorulardan biri: Instagramda engellenen kişi ne görür ?. Bu sorunun cevabını kısaca açıklayalım. Instagram'da engellediğiniz bir kişi sizin profilinizi asla göremez. Sizin onu engellediğinizi de göremez sadece tahmin edebilir. Yani sonuç olarak Instagramda engellediğiniz bir kişi hiçbir şekilde bildirim almaz ve konu ile alakalı hiçbir şey görmez.

Instagram’da engelleme nedir?

Instagram'da birini engellemek hepimizin sık sık başvurduğu bir yöntemdir. Bazen sevgililer birbirinden ayrılır birbirini engeller, arkadaşlar kavga eder birbirini engeller buna pek çok sebep gösterebiliriz aslında. Fakat, asıl önemli nokta, örnek olarak kavga eden arkadaşlar barıştıktan sonra birbirinin engelini kaldırmak ister, işte asıl sorun burada başlar çünkü engellediğiniz bir kişi Instagram uygulamasında bulmanız çok zordur çünkü o kişiyi engellemişsinizdir, yani görmek istemediğinizi belirtmişsinizdir. 

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 06 Mart 2019 Çarşamba 14:56
  1. Instagram’da engelleme nedir?
  2. Instagram’da engellediğim kişi beni görebilir mi?
  3. Instagram’da engellenen kişi nasıl kaldırılır?
  4. Instagram’da birini nasıl engellerim?
  5. Instagram’da kişi engelleme nasıl yapılır
  6. engel nasıl kaldırılır
  7. birinin instagram hesabını dondurduğunu nasıl anlarız
  8. instagramda engellenen kişi ne görür
  9. instagramda engellendiğimi nasıl anlarım program
  10. instagramda beni engelleyen kişinin profilini görme
  11. instagramda hesap dondurulduğunu nasıl anlarım
  12. instagramda engellediğim kişi beni engelleyebilir mi
  13. instagram engelleyen kişiye mesaj atmak
  14. instagramda engellediğim kişi beni görebilir mi
  15. instagram engel kaldırma hilesi
  16. instagram engel yedim nasıl kaldırılır
  17. instagram karşılıklı engel kaldırma 2019
  18. instagram engel kaldırma pc
  19. instagram engel kaldırma linki
  20. instagramda engel kaldırma nasıl
  21. instagram engel yeme
  22. instagram engel kaldırma 2019

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Başkan Alemdar, Çark Caddesindeki esnafları ziyaret etti
    1. Başkan Alemdar, Çark Caddesindeki..
    2. Lohusalık ne kadar sürer? Lohusalıkta..
    3. Başkan Bakıcı, sağlıklı yaşam..
    4. TFF 3. Lig: Diyarbekirspor: 0 -..
    5. KTÜ’de 30. Vergi haftası etkinlikleri
    6. Et ne kadar? | 2019 son dakika kırmızı..
    7. İki ilçede mera alanları ıslah edilecek
    8. Fetex Turizm Fuarı 9. kez kapılarını..
    9. Şifreleri Kadınlar Günü belirledi
    10. Şüpheli paket yüzünden Glasgow..
    11. SP’li Özay İlhan: “Hiçbir yerde hiçbir..
    12. Irak'ın kuzeyine hava harekatı
    13. Mersin'de elektrik akımına kapılan..
    14. GÜNCELLEME 2 - Ümraniye'de cinayet
    15. Diyetisyen Mutlu: “Aç kalarak..
    16. Ümraniye’de korkunç olay.. Annesini..
    17. Milli Savunma Bakanlığı'ndan açıklama
    18. Kamu işçileri ne kadar enflasyon farkı..
    19. Mersin Uluslararası Müzik Festivali,..
    20. Kan donduran olay! Annesinin cesedinin..
    21. İşte Avrupa medeniyeti! Polis, hamile..
    22. Başkan Can’ın Regaip Kandili mesajı
    23. TFF 3. Lig: Yeni Orduspor: 2 - H.K.İ...
    24. Boşanmak üzere olduğu eşini ve..
    25. İnönü’de son meclis toplantısı yapıldı
    26. Maltepe sahilinde motosikleti ile..
    27. Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da..
    28. Sakaryaspor-Gümüşhanespor: 3-0
    29. "Her bir nefes sigarada 4 bin çeşit..
    30. "Irak topraklarından komşularımıza..
    AK Parti'den yeni parti açıklaması
    AK Parti'den yeni parti açıklaması
    MAK Araştırma Şirketi'nden anket açıklaması: İnsanlar katılmak istemiyor
    MAK Araştırma Şirketi'nden anket açıklaması: İnsanlar katılmak istemiyor
    Akşener'i kızdıran anket! Dava açacak
    Akşener'i kızdıran anket! Dava açacak
    Büyük savaş her an patlayabilir! Hint denizaltısı son anda önlendi
    Büyük savaş her an patlayabilir! Hint denizaltısı son anda önlendi
    Endişelendiler: Türk Akımı bize zarar verir
    Endişelendiler: Türk Akımı bize zarar verir

    Günün Karikatürü

    6 Mart 2019
    Kılıçdaroğlu, Muharrem'i yerin dibine soktu!
    Kılıçdaroğlu, Muharrem'i yerin dibine soktu!
    Yeni açıklama geldi! 'İki ülke olarak uçurumdan döndük'
    Yeni açıklama geldi! 'İki ülke olarak uçurumdan döndük'