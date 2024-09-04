Instagram'a yeni özellik! Hikayelere yorum yazma dönemi

Meta CEO’su Mark Zuckerberg tarafından açıklanan yeni özelliklerle birlikte, Instagram kullanıcı deneyimini daha da zenginleştirecek birçok yenilikle karşılaşıyoruz. Özellikle hikaye formatını sık kullananlar için müjdeli haber, Instagram hikayelerine artık yorum bırakılabilecek olması. Bu ve diğer yenilikler, platformun sosyal etkileşimi ve kullanıcı dostu özelliklerini artırmayı hedefliyor.

Bir süredir bazı kullanıcılar tarafından deneyimlenen özellik tüm kullanıcılara açılıyor.

INSTAGRAM HİKAYELERİNE NASIL YORUM YAPILACAK?

Yeni gelen özellikle birlikte, kullanıcılar artık Instagram hikayelerine de yorum bırakabilecek. Bu özellik, hikayelerde daha fazla etkileşim sağlanmasına imkan tanıyacak. Hikayelere yorum bırakma işlevi, tıpkı gönderilere yapılan yorumlar gibi çalışacak. PhoneArena'nın haberine göre, kullanıcılar izledikleri hikayenin alt kısmında yorumlarını bırakabilecekler ve bu yorumlar, hikaye sahibine bildirim olarak ulaşacak. Bu özellik, önümüzdeki günlerde tüm kullanıcılara açılacak.