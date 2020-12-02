Instagram'a yeni bir özellik geliyor

Dünyanın en aktif kullanılan sosyal medya platformu Instagram, bünyesine yenilikler kazandırmaya devam ediyor. Son zamanlarda canlı yayınlar için yeni özellikler yayınlayan Instagram, şimdi de 'Live Rooms' isimli yeni özelliğini duyurdu.

4 kişinin aynı anda canlı yayın yapabilmesini sağlayacak yeni özellik, şu an için sadece Hindistan ve Endonezya'daki bazı kullanıcılar için yayınlandı.

Henüz sınırlı sayıda kullanıcıyla test edilen özelliğin ilerleyen günlerde tüm kullanıcılar için yayınlanması bekleniyor.