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Teknoloji Instagram'a 2 yeni özellik geliyor
Teknoloji

Instagram'a 2 yeni özellik geliyor

Sosyal medya devi Instagram, bünyesine 2 yeni özellik eklemeye hazırlanıyor. İşte detaylar...

Yeniakit Publisher
2020-11-24 05:03:00 -
Instagram'a 2 yeni özellik geliyor

Dünyanın en aktif kullanılan sosyal medya platformlarından Instagram, 'Kamera' ve 'Mesajlar' için 2 yeni özellik test etmeye başladı. Yeni özellikler, Digital Information World tarafından keşfedildi.

Keşfedilen özelliklerden ilki, uygulama içerisindeki bazı seçeneklerin 'Kamera' ikonu altında toplanması oldu. Hikayene ekle, Reels'e ekle, Kontroller, Ön kamerada başlat, Kamera seçenekleri ve Instagram Mesajlar gibi seçenekler, artık kamera ikonu altında toplanacak.

Keşfedilen diğer özellik ise 'Mesajlar' kutusuna eklenen yeni filtre oldu. Mesaj filtreleri arasında 'Yakın Arkadaşlar' seçeneği yer alacak. Ancak bu özelliğin profesyonel hesaplarda kullanılabileceği tahmin ediliyor.

Henüz test aşamasında olan söz konusu özelliklerin ne zaman yayınlanacağı henüz bilinmiyor.

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