Instagram yeni bir özelliği test etmeye başladı

Dünyanın en aktif kullanılan sosyal medya platformu Instagram, işletme ve içerik üreticileri için 'Sıkça Sorulan Sorular' özelliğini test etmeye başladı.

Yeni özellik ile birlikte işletmeler ve içerik üreticileri, takipçilerinden aldıkları benzer sorular için sıkça sorulan soruları belirleyebilecek.

Ayrıca işletmeler ve içerik üreticileri, 'Hazır Yanıt' özelliği sayesinde sıkça sorulan sorulara otomatik olarak yanıt verebilecek.

Hali hazırda Facebook Messenger'da aktif olarak kullanılabilen söz konusu özelliğin Instagram'da ne zaman yayınlanacağı henüz bilinmiyor.