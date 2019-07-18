0553 313 94 23

İnstagram, o özelliği kaldırıyor! Yeni uygulama test sürecinde

İndependent’in sitesinde yayınlanan habere göre, İnstagram yeni bir uygulama başlatmaya hazırlanıyor. İrlanda’da kullanılan sürümlerinde deneme amaçlı olarak beğeni sayılarını gizleyen İnstagram’ın, başarılı olduğu takdirde bu uygulamayı bütün sürümlerde başlatması bekleniyor.

18 Temmuz 2019 Perşembe 10:37
İnstagram, o özelliği kaldırıyor! Yeni uygulama test sürecinde

 Oğuzhan Çağlar  yeniakit.com.tr 

Her yaştan insanın kullanmaya başladığı İnstagram, beğeni sayısı üzerinden oluşan rekabet ortamını bitirmeye çalışıyor. Kullanıcıların gönderilere değil sayısal verilere takıldığını belirten İnstagram Sözcüsü, “İnstagram’ın bir yarış gibi hissedilmesini istemiyoruz. Bu değişiklikle, insanların beğeniden çok hikayelerini anlatmaya odaklanıp odaklanmayacağı konusunda bilgi edinmeyi umuyoruz.” diye konuştu.

“Takipçilerin gönderilere odaklanmalarını istiyoruz”

İnstagram’daki beğeni yarışının insanlardaki benlik duygusuna olumsuz etkileri olduğuna değinen sözcü, “Kullanıcılar kendi yayınlarının ne kadar beğeni aldığını bilecek, lakin bir başkasının gönderisinin kaç beğeni aldığını bilemeyecek. Bu yolla kullanıcıların paylaşılan fotoğraflara ve videolara odaklanmasını istiyoruz, kaç beğeni aldıklarına değil.” ifadelerini kullandı. İrlanda’da başlatılan uygulamanın, Mayıs ayında Kanada’da başlayan testin devamı olduğunu belirten İnstagram Sözcüsü, bu uygulamanın kullanıcıların İnstagram deneyimlerine nasıl etki ettiğine dair daha çok test yapılması gerektiğini belirtti.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 18 Temmuz 2019 Perşembe 10:37
  1. instagram

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'ın kabulü
    1. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'ın kabulü
    2. Ciro endeksleri yüzde 14,4 arttı
    3. Glutatyon tedavisi kanseri..
    4. Alaçam cezaevi kapatıldı
    5. BB Erzurumspor Kone ile yollarını..
    6. Aliağa’da dünya standartlarında..
    7. TBF 3x3 Red Bull Reign Basketbol..
    8. Kadına aracın çarptığı anlar güvenlik..
    9. AK Partili Turan: "Ankara’da..
    10. İlk hacı kafilesi Diyarbakır’dan yola..
    11. Boğulan köpeğini kurtaramadı
    12. Başkan Pekyatırmacı muhtarlarla bir..
    13. İnstagram, o özelliği kaldırıyor! Yeni..
    14. 2. kattan düşen kediyi havada yakaladı
    15. Fikstür çekildi! Yayın krizinde son..
    16. Aslan Uzun, TEMSA CEO’luğuna atandı
    17. Uyuşturucu ile uçağa binmeye çalışan..
    18. Kuyumculardan hırsızlık güvenlik..
    19. Kısa vadeli dış borç, mayısta 120,4..
    20. DTO’dan Kaş çıkarması
    21. Honda yeni hibrit aracını Türkiye’de..
    22. ‘ininal Kart’ Şok Marketler’de
    23. Kontakt lens kullanımına dikkat
    24. Zonguldak'ta sağanak
    25. Zonguldak'ta sağanak
    26. İTÜ Vodafone Future Lab, teknoloji..
    27. Rektör Şevli, 15 Temmuz şehidinin..
    28. De Ligt resmen Juventus’ta
    29. ABD'de kiliseye sığınan Meksikalı..
    30. Anadolu’nun eşsiz lezzetlerinden biri..
    Ömer Koç, İmamoğlu’nu ziyarete doymadı
    Ömer Koç, İmamoğlu’nu ziyarete doymadı
    Selahattin Demirtaş hakkında karar verildi!
    Selahattin Demirtaş hakkında karar verildi!
    Türkiye'den kritik Doğu Akdeniz hamlesi! 3 ülke güçlerini birleştiriyor
    Türkiye'den kritik Doğu Akdeniz hamlesi! 3 ülke güçlerini birleştiriyor
    Rusya'dan çarpıcı açıklama! Türkiye Su-57 alabilir
    Rusya'dan çarpıcı açıklama! Türkiye Su-57 alabilir
    'ABD Türkiye'den sonra bir ülkenin daha S-400'lerini kabullenecek'
    'ABD Türkiye'den sonra bir ülkenin daha S-400'lerini kabullenecek'

    Günün Karikatürü

    18 Temmuz 2019
    Avrupa Türkiye'ye mecbur kalacak!
    Avrupa Türkiye'ye mecbur kalacak!
    AK Parti Grup Başkanvekilinden sert çıkış! ‘Neden sesiniz çıkmıyor? Sanki orada bir doğal afet olmuş’
    AK Parti Grup Başkanvekilinden sert çıkış! ‘Neden sesiniz çıkmıyor? Sanki orada bir doğal afet olmuş’