Dünya genelinde en yaygın olarak kullanılan sosyal medya uygulamalarından olan Instagram, iOS ve Android kullanıcılarına karanlık modu (dark mode) özelliğini sundu. Kişiler çeşitli sebeplerden dolayı hesaplarını dondurabiliyor. Peki, Instagram hesabı ne kadar süre dondurulur?

Instagram hesap dondurma

Android kullanıcıları, eğer Instagram karanlık modu kullanmak istiyorsa aşağıdaki adımları takip etmesi gerekiyor;

Android işletim sistemini kullanan kişilerin öncelikle Google Play Store'u açması gerekiyor.

"Uygulamalarım ve oyunlarım" menüsüne girerek Instagram'ı seçin.

Sayfayı aşağı doğru çekerek Beta sürümüne katıl yazısını görene kadar devam edin.

Yazıyı gördüğünüzde Katıl butonuna basın.

20 dakika sürenin ardından tekrar "Uygulamalarım ve oyunlarım" kısmına girerek yeni gelen güncellemeyi yükleyin.

Ardından telefonunuzun Ayarlar menüsünden Gece Modu yazdıktan sonra ayarlardan modu ayarlayıp Instagram'ı karanlık modda kullanın.

Instagram hesabı ne kadar süre dondurulur?

Instagram hesap dondurma işlemi öncesi kullanıcıların kafalarına takılan soru işaretlerinden bir tanesidir. Geçici bir süre hesabını kullanmaya ara vermek isteyenler yeniden hesabını aktif hale getirmek istediğinde ise sorun yaşamak istemiyor. Bu noktada akla takılan soru işareti için korkmanıza gerek yok. Çünkü istediğiniz an hesabınızı dondurabilir, istediğiniz an ise aktif hale getirebilirsiniz. Ancak bu işlemi bir kere yaptıktan sonra hesabı yeniden dondurmanız için aradan 7 gün süre geçmesi gerekiyor.