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Instagram, Facebook ve WhatsApp çöktü mü? WhatsApp Facebook Instagram neden açılmıyor?

Öğleden sonra Instagram, Facebook ve WhatsApp’a girişte sıkıntı yaşıyor. çöktü mü? Sosyal meda platformları Instagram, Facebook ve WhatsApp kullanıcıları çöktü mü? sorularını sormaya başladı. Instagram, Facebook ve WhatsApp neden açılmıyor? Instagram, Facebook ve WhatsApp'da sıkıntı mı var?

03 Temmuz 2019 Çarşamba 17:50
Instagram, Facebook ve WhatsApp çöktü mü? WhatsApp Facebook Instagram neden açılmıyor?

Öğleden sonra Instagram, Facebook ve WhatsApp’a girişte sıkıntı yaşıyor. çöktü mü? Sosyal meda platformları Instagram, Facebook ve WhatsApp kullanıcıları çöktü mü? sorularını sormaya başladı. Instagram, Facebook ve WhatsApp neden açılmıyor? 

Dijital dünyanın devleri Instagram, Facebook ve Whatsapp'ın çöktüğü, çok sayıda kullanıcının hesaplarında herhangi bir işlem yapamadığı öğrenildi. Instagram, Facebook ve WhatsApp uygulamalarına neden giriş yapılamadığı konusunda henüz açıklama yapılmadı. Ayrıca Instagram, Facebook ve WhatsApp'da çökme yaşanması "yeni güncelleme" geliyor düşüncesini akıllara getiriyor.

Geçtiğimiz aylarda da Instagram, Facebook ve WhatsApp'da erişim sorunu yaşanmıştı ve erişim sorunu sonrasında yeni özelliklerin kullanıcıların erişime açıldığı görüldü. 3 Temmuz 2019 tarihiyle Instagram, Facebook ve WhatsApp'da yaşanan erişim sorunu hakkında detaylar geldikçe paylaşacağız. 

Sosyal medya devi Facebook'un bünyesinde bulunan WhatsApp ve Instagram'da  dünya genelinde sorunlar yaşanıyor. Söz konusu hata popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp'ın masaüstü sürümü 'Web WhatsApp'ta da yaşanıyor. Türkiye'de hissedilen problemde kullanıcılar profillerine erişemiyor ve ana sayfalarında  "Akış Yenilenmiyor" sorunuyla karşılaşıyor.  

 

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Haber Tarihi: 03 Temmuz 2019 Çarşamba 17:50
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