Instagram çöktü mü? Sosyal medya organları içinde en fazla kullanılan Instagram'da kısa süre önce ana sayfanın yenilenmeme sorunu yaşanıyor. Bir çok kullanıcı konuyla ilgili araştırma yapmaya devam ediyor. İşte Instagram çöktü mü? Neden sayfa yenilenmiyor? Ne zaman düzelecek? Sorularının cevabını haberimizde bulabilirsiniz.

Instagram çöktü mü? Bir çok kullanıcı konuyla ilgili araştırma yapmaya devam ediyor. Sosyal medya organları içinde en fazla kullanılan Instagram'da kısa süre önce ana sayfanın yenilenmeme sorunu yaşanıyor. İşte Instagram çöktü mü? Neden sayfa yenilenmiyor? Ne zaman düzelecek? Sorularının cevabını haberimizde bulabilirsiniz...

Instagram çöktü mü soruları popüler fotoğraf ve video paylaşım uygulaması olan Instagram kullanıcıları tarafından merak konusu oldu. Instagram uygulamasına giriş yapmak isteyen kullanıcılar akış yenilenmeme problemi ile karşılaştılar.

İnstagram çöktü mü

Sosyal medya kullanıcıları Instagram'ın çöktüğünü twitter hesaplarından paylaştı. Konuyla ilgili henüz yetkililerden açıklama gelmedi. İnternet üzerinden Instagrama girmeye çalışan kullanıcılar ise aşağıdaki tablo ile karşılaşıyorlar.