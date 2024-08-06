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Teknoloji İnsansız deniz aracı ile Teknofest’te finale kaldılar
Teknoloji

İnsansız deniz aracı ile Teknofest’te finale kaldılar

Yeniakit Publisher
2024-08-06 13:19:00 -
İnsansız deniz aracı ile Teknofest’te finale kaldılar

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği ile Elektrik Elektronik Mühendisliği bölümlerinden 11 öğrenci ve bir danışmandan oluşan Turgut Reis İDA Takımı, Teknofest 2024 İnsansız Deniz Aracı Yarışması’nda finale kalmaya hak kazandı.

Yoğun çalışmalarının meyvesini alan takım, final yarışmasına Mersin’de 19-22 Eylül tarihlerinde katılacak. Teknofest 2024, genç mühendislerin ve bilim insanlarının inovasyon ve teknoloji alanındaki yeteneklerini sergileme fırsatı bulduğu önemli bir platform olma özelliğini taşıyor.

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