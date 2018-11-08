İnsanlık İslâm’ı Türkiye’den öğreniyor

Ömer Faruk Şahin

Kur’an-ı Kerim’in evrensel mesajının tüm insanlığa ulaşması için Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı tarafından 2015 yılında hayata geçirilen “Hediyem Kur’an Olsun” projesi kapsamında Şehit Ömer Halisdemir Erkek İmam Hatip Lisesi öğrencilerine Kur’an-ı Kerim hediye edildi.

Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı tarafından hayata geçirilen “Hediyem Kur’an Olsun” projesi ise bugüne kadar 1 milyon 35 bin 753 Kur’an-ı Kerim hayırseverler tarafından bağışlanırken, bugüne kadar, yurtiçinde 224 bin Türkçe Mealli Kur’an-ı Kerim, yurtdışında ise 508 bin 940 adet mealli Kur’an-ı Kerim, ihtiyaç sahibi Müslümanlara ulaştırıldı.

17 dilde hazırlanan mealli Kur’an-ı Kerimler Asya, Afrika, Balkanlar, Güney Amerika ve Pasifik Asya olmak üzere 61 ülkede yaşayan Müslümanlara ücretsiz bir şekilde dağıtıldı.

Yurtiçinde ise İmam Hatip Liseleri ile diğer okullar, sivil toplum kuruluşları, üniversiteler, öğrenci yurtları, cezaevleri, hastaneler, Kur’an kursları ve ihtiyaç sahibi pek çok kişiye hediye edildi. Güney Afrika bölgesine ait Çeçova dili, Bangladeş’e ait Bengalce, Boşnakça, Arnavutça, Macarca, İspanyolca, Sri Lanka’ya ait Tamilce, Etiyopya yerel dili olan Amharca, Nepalce ve farklı dillerde mealli Kur’an-ı Kerim baskı çalışmaları 2018 yıl sonunda tamamlanarak dağıtıma hazır hale getirilmesi planlanıyor.

Söz konusu proje kapsamında geçtiğimiz gün Ankara’da bulunan Şehit Ömer Halisdemir Erkek İmam Hatip Lisesi öğrencilerine Kur’an-ı Kerim hediye edildi. Diyanet İşleri Başkanlığı Dini Yayınlar Genel Müdürü Dr. Fatih Kurt ve Türkiye Diyanet Vakfı Genel Müdürü Av. Mehmet Savaş Polat’ın katılımı ile gerçekleştirilen dağıtım ile toplam dağıtılan Kur’an-ı Kerim sayısı da 733 bin 288 adede ulaştı.

Proje ile ilgili olarak Akit’e özel açıklamalarda bulunan Türkiye Diyanet Vakfı Genel Müdürü Mehmet Savaş Polat, “Projemiz devam ediyor. Halkımızın bağışları bu projenin ardından artmış durumda. Dünya üzerinde birçok ülkede yaşayan Müslüman kardeşlerimizin Kur’an-ı Kerim’e ulaşma imkanları yok. Bizler bu imkanı bir hizmet olarak onlara götürmüş oluyoruz. Afrika’nın birçok bölgesinde Kur’an-ı Kerim’i bir bütün olarak görmemiş kardeşlerimiz var. Bu proje ile tüm dünyada Kur’an-ı Kerim’e ulaşma imkanı olmayan kardeşlerimize ulaşıyoruz. Hem de okullara çocuklarımıza rehber kitap olan Kur’an-ı Kerim’i hediye etmek amacı ile projemizi gerçekleştiriyoruz” diye konuştu.

Diyanet İşleri Başkanlığı Dini Yayınlar Genel Müdürü Dr. Fatih Kurt ise, “Ülkemiz, kurumlarımız, STK’larımız, Türkiye’nin ve dünyanın farklı coğrafyalarına sadece gıda, giyecek değil, ilim ve hikmet elçiliği de yapıyor. Bu proje insanlığı Kur’an’ın hakikatleri ile buluşturma projesidir. Vakfımızın bu projesi ve başkanlığımızın desteği ile bu insanlığa ulaşıyor. İnsanlık İslam dinini Türkiye’den ve Türkiye tecrübesinden öğrenmek istiyor. Bu bizim için gurur duyacağımız bir hakikat” değerlendirmesinde bulundu.

Diyanet İşleri Başkanlığı ile Türkiye Diyanet Vakfı tarafından 2015'te hayata geçirilen "Hediyem Kur'an Olsun Projesi" kapsamında, Yenimahalle'deki Şehit Ömer Halisdemir Erkek İmam Hatip Lisesi'nde öğrencilere Kur'an-ı Kerim dağıtıldı. Türkiye Diyanet Vakfı Genel Müdürü Mehmet Savaş Polat, çalışma sırasında 1 milyon 35 bin Kur’an-ı Kerim bağışlandığını, bunun yaklaşık 733 bininin sahiplerine ulaştırıldığını söyledi.