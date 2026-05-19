100 dalgıç tek yürek oldu: Sapanca Gölü’nde 1923 metrekarelik dev bayrak
Milli mücadelenin meşalesinin tutuşturulduğu 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, Sakarya’da tarihe altın harflerle geçecek muazzam bir görsel şölenle kutlandı. İl Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinasyonunda hazırlanan Dünyanın Tatlı Suda Açılmış En Büyük Bayrağı projesi kapsamında, tam 1923 metrekarelik devasa Türk bayrağı Sapanca Gölü'nün mavi sularıyla buluştu. Şanlı hilal ve yıldızın gölün yüzeyini kapladığı o gurur dolu anlar, izleyenlerin göğsünü kabarttı.