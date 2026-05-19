Karpuz hakkında ezber bozan gerçek: Sadece serinletmiyor, bakın neye iyi geliyor!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Yeni araştırmalar, karpuzun sadece serinletici bir yaz meyvesi olmadığını gösteriyor. Bilim insanlarına göre düzenli karpuz tüketmek, hem kalp sağlığını destekliyor hem de genel beslenme kalitesini artırıyor.

Araştırmalar, karpuz tüketen kişilerin daha fazla vitamin, mineral ve antioksidan aldığını gösterdi. Bilim insanları ayrıca karpuzda bulunan bazı doğal bileşiklerin damar fonksiyonlarını korumaya yardımcı olabileceğini belirtti.

 

KARPUZ TÜKETENLERİN BESLENMESİ DAHA SAĞLIKLI ÇIKTI

Araştırmacılar, ABD’de yürütülen geniş kapsamlı beslenme verilerini inceledi.

Sonuçlara göre düzenli karpuz tüketen çocuk ve yetişkinlerin genel beslenme kalitesinin daha yüksek olduğu görüldü. Bu kişilerin daha fazla lif, potasyum, magnezyum, C vitamini ve güçlü antioksidanlardan biri olan likopen aldığı belirtildi. Aynı zamanda daha az ilave şeker ve doymuş yağ tükettikleri aktarıldı.

Bilim insanları, özellikle birçok kişinin günlük önerilen meyve tüketiminin altında kaldığını ve karpuzun bu açığı kapatabilecek kolay seçeneklerden biri olduğunu ifade etti.

 

KALP VE DAMAR SAĞLIĞINA KATKI SAĞLAYABİLİR

Louisiana Devlet Üniversitesi tarafından yürütülen ayrı bir çalışmada ise karpuz suyunun damar sağlığı üzerindeki etkileri incelendi.

Araştırmada 18 sağlıklı yetişkin iki hafta boyunca düzenli olarak karpuz suyu tüketti.

Bilim insanları, karpuzda bulunan L-sitrülin ve L-arjinin adlı doğal bileşiklerin damarların gevşemesini sağlayan nitrik oksit üretiminde önemli rol oynadığını belirtti.

Çalışmanın araştırmacılarından Prof. Dr. Jack Losso, "Bu çalışma, düzenli karpuz tüketiminin kalp ve metabolizma sağlığı açısından faydalı olabileceğine dair mevcut kanıtları güçlendiriyor" dedi.

Araştırmacılar ayrıca karpuzun yaklaşık yüzde 92’sinin sudan oluştuğunu ve sıcak havalarda güçlü bir sıvı kaynağı olduğunu ifade etti.

Hamdi

O eskidendi şuan tarımda karpuz üzerinde binbir hilelere başvuruyorlar bizim çiftçiler in eline düşmeye gör insan sağlıyıymış o da ne siz bize nasıl ucuza daha fazla kar sağlarız onu söyleyin derdindeler malesef
