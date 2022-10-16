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Avrupa İnsanlık dersi verenlerden hayvani hareket: Avrupa Adalet Divanı başörtüsünün yasaklanabileceğine hükmetti
Avrupa

İnsanlık dersi verenlerden hayvani hareket: Avrupa Adalet Divanı başörtüsünün yasaklanabileceğine hükmetti

Avrupa Adalet Divanı, Avrupalı şirketlerin belli şartlar dahilinde 'dini simgelere' yasak getirebileceğini söyleyerek, başörtünün engellenebileceğine hükmetti. Karar, Türkiye'deki muhalefet partilerinin "Avrupa'da hukuk var, Türkiye'de yok" söylemlerinin tamamını çöp yaptı..

Yeniakit Publisher
2022-10-16 16:26:00 - 2022-10-16 16:30:57
İnsanlık dersi verenlerden hayvani hareket: Avrupa Adalet Divanı başörtüsünün yasaklanabileceğine hükmetti

Lahey'deki Avrupa Adalet Divanı (CJEU), Avrupa ülkelerinde yerleşik şirketlerin, tüm çalışanlara uyguladığı takdirde başörtüsü yasağı getirebileceğine ve bunun ayrımcılığa yol açmayacağına hükmetti.

CJEU'nun kararı, Belçika merkezli bir şirketin Müslüman bir kadının iş yerinde başörtüsünü takma isteğini reddetmesinin ardından geldi.

Reuters'ın haberine göre Müslüman kadın 6 haftalık sürecek bir staj programı için Belçikalı bir şirkete başvurdu.

Ancak şirket, yönetmeliğinde 'tarafsızlık politikasına' sahip olduğu gerekçesiyle iş yerinde insanların başının herhangi bir şeyle örtülmesine izin verilmediğini savundu. Bu kapsamda şirket Müslüman kadına iş yerinde başörtüsü takamayacağı mesajını iletti.

L.F adlı Müslüman kadın bu sebeple konuyu 2018 yılında Belçika'daki İş Mahkemesi'ne taşıdı Mahkeme ise konuyu çözüme kavuşturmak üzere Avrupa Adalet Divanı'na başvurdu.

Divan'dan konuya ilişkin verilen cevapta "Dini, felsefi ve manevi saiklerle takılan simgelere yönelik yasağın genel olarak ve ayrım yapılmaksızın uygulanması durumunda bunun doğrudan ayrımcılığa sebebiyet verilmez." denildi.

Avrupa Adalet Divanı tarafından geçtiğimiz yıl yapılan bir açıklamada ise tarafsız oldukları izlenimini vermek istedikleri takdirde Avrupalı şirketlerin belli şartlar dahilinde başörtüsü takmayı yasaklayabileceğini duyurmuştu.

Fransa'da kamusal alanda başörtüsünün yasak olduğu biliniyor.

Son olarak İsviçre'de peçe yasağını ihlal eden kişilere bin ABD Doları kadar para cezası verilmesi tartışılıyordu.

Kaynak: Mepa News

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