İnsanlık bir çıkış yolu bulmalı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Arnavutluk Dışişleri Bakanı İgli Hasani ile Tiran'daki görüşmesinin ardından düzenlenen basın toplantısında İsrail’in 115 gündür Filistin’de sürdürdüğü soykırıma değindi. Gazze'de devam eden trajediye dikkati çeken Fidan, 10 binlerce masum Filistinlinin günlerdir dünyanın gözü önünde katledilmeye devam edildiğini belirtti. Fidan, bombalardan ve kurşunlardan ölen insanlara ek olarak 100 binlerce kişinin de açlıktan hayatını kaybedebileceğine dikkati çekerek, bunun dünya kamuoyunun taşımayacağı büyük bir vicdani yük olacağını ifade etti. Bakan Fidan, var olan metotların dışına çıkarak Gazze'ye yardım götürmenin mümkün kılınması gerektiğinin altını çizdi.

BÜYÜK BİR FELAKETİN HABERCİSİ

Fidan, gelinen noktada başka bir trajedi ile karşı karşıya olduklarını kaydederek, “Binlerce insanı biz kurşunlardan ve bombalardan kaybetmişken şimdi İsrail tarafından Gazze'de rehin alınmış milyonlarca Filistinlinin açlıkla ve salgın hastalıkla katledilme tehlikesiyle karşı karşıyayız. Gazze'ye girilmesine izin verilmeyen insani yardımlar, tıbbi malzemeler, içeride büyük bir felaketin habercisi şu anda” ifadelerini kullandı.

AKSİ TAKDİRDE ÇOK GEÇ OLABİLİR

Uluslararası kamuoyunun şimdiye kadar gösterdiği çaba ve iyi niyetin içeriye ulaştırılması gereken yardımı mümkün kılmadığını vurgulayan Fidan, “Bu nedenle buradan uluslararası kamuoyunu daha farklı yöntemler kullanarak, rehin alınmış 2 milyon insanın açlıkla ve salgın hastalıkla yok edilmesini önleyici tedbirler almaya davet ediyorum. Aksi takdirde çok geç olabilir” diye konuştu.