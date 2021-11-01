İnsanlığı ‘dev kral otu’ ve ‘rafta yem’ kurtaracak

Ziraat Yüksek Mühendisi Oğuz Güler’in insanlığın kurtuluşu olarak gösterdiği astronomik verimiyle dikkat çeken dev kral otu ve rafta yeşil yem mucizesi, Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölüm Başkanı Prof. Dr. Hayrettin Kendir’in raporuna yansıdı.

Konuyu araştırarak rapor hazırlayan Prof. Dr. Kendir, dev kral otunun dönüm başı veriminin mısır sılajına oranla 7-10 kat daha fazla olduğunu belirterek, bunun da dönümde 70-80 ton üretim anlamına geldiğini vurguladı. Kendir, rafta yeşil yemde ise 1000 metrekare kapalı alanda yıl boyu yapılan üretimle 6000 ton gibi müthiş bir verim oranı yakaladığını ortaya koydu.



Kendir’in raporunda, bu alternatif yem modelleriyle, büyükbaş hayvanların atmosfere saldığı gaz oranının yüzde 11’den yüzde 2’ye kadar düşebileceği bilimsel verilerle anlatılıyor.

Küresel ısınma, susuzluk ve açlığa çözüm bu yemlerde

Tarla bitkileri konusunda ülkemizin önde gelen uzmanları arasında bulunan Prof. Dr. Hayrettin Kendir’in, “Kaba Yem Kaynağı Olarak Dev Kral Otu ve Rafta Yeşil Yem Hakkında Değerlendirme Raporu” başlığıyla hazırladığı raporda şu tespitlere yer veriliyor: “Dev kral otunun dekarda 35-50 ton ot verimi ile ekim alanlarında önemli bir tasarruf sağlayabileceği ön görülmektedir. Dev kral otu, ortalama verimi dekarda 5 ton olan slajlık mısırın 7-10 katı verimlidir. Bazı çiftçilerimizin dev kral otunun genetik açılım gösteren çelikleri ile bilimsel makalelerin 2-3 katı verim aldıklarını meslektaşlarımızın gözlemlerinden anlamaktayız. Öte yandan, rafta yeşil yem, 7 günde 1 kilo arpadan 8 kilo, 10 günde ise 12 kilo yem alınarak 1000 metrekare kapalı alanda yılda 6 bin ton yem üretildiği ortadadır. Su tüketiminde yüzde 95 tasarrufu sağladığı araştırmalardan anlaşılmaktadır. Bu su tasarrufu tüm dünya için çok önemli bir yüzdedir. Rafta yeşil yem yüzde 100 tarla boşalttığından, o boşalan tarım alanları ihtiyaç duyulan başka ürünlerin yetiştiriciliğinde kullanılabilir. Bu şekilde dünya gıda açığının kapatılmasına olumlu katkı yapacaktır. Rafta yeşil yem sistemiyle üretilen yeşil yemin hayvan beslemede kullanılmasıyla, dünyada mevcut bulunan 1,5 milyar büyükbaş evcil hayvanın ürettiği ve küresel ısınmaya önemli bir katkı yapan metan gazının etkisinin yüzde 11’den yüzde 2-3’lere indirilebileceği bildirilmektedir. Dev kral otu ve rafta yeşil yem gibi iki ucuz yem kaynağı üzerinde daha çok bilimsel çalışmalar yapılması gerekmektedir.”



Bu mucize yem üretim modellerinin hem ülkemizi hem insanlığı kurtaracak çare olduğunu belirten Ziraat Yüksek Mühendisi Oğuz Güler ise, TÜBİTAK’ın da yakından takip ettiği bu yem üretimi modelleri sayesinde insanlığın hem susuzluktan hem açlıktan hem de küresel ısınma sorunundan kurtulabileceğinin altını çizdi. Güler, konuyla ilgili TÜBİTAK yetkilileriyle görüşüldüğünü hazırlanacak üretim modelleri projesine TÜBİTAK’ın da destek vermesini beklediğini söyledi.