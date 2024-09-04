İnsanların yüzünü çaldılar! 30 milyon Euro ceza aldılar

Hollanda Veri Koruma Kurumu (DPA), ABD merkezli yüz tanıma teknolojisi şirketi Clearview AI yapay zeka firmasına, Avrupa Birliği’nin Genel Veri Koruma Tüzüğü’nü (GDPR) ihlal ettiği gerekçesiyle 30,5 milyon Euro para cezası verdi. Clearview AI’nın Hollandalıların da dahil olduğu milyarlarca insanın yüz fotoğraflarını izinsiz bir şekilde topladığı ortaya çıktı. Şirketin CEO’su, 2023 yılının başlarında, 30 milyar görüntüye sahip olduklarını iddia etmişti.

Hollanda, Clearview AI isimli yüz tanıma şirketine 30,5 milyon Euro para cezası verdi

DPA’nın açıklamasına göre, Clearview AI derhal bu yasadışı faaliyetlerine son vermeli, aksi takdirde 5,1 milyon Euro’ya kadar ek cezalarla karşı karşıya kalabilir. Hollanda DPA Başkanı Aleid Wolfsen, yüz tanıma teknolojisinin oldukça müdahaleci bir teknoloji olduğunu ve dünyadaki herkesin bu teknolojiye maruz kalmasının kabul edilemez olduğunu vurguladı.

Wolfsen ayrıca, yüz tanıma teknolojisinin güvenliği artırma potansiyeline sahip olduğunu, ancak bu teknolojinin “katı koşullara bağlı olarak” resmi makamlarca kullanılmasının daha uygun olacağını belirtti. İşin ilginç yanı ise Clearview AI, bu cezaya itiraz etmedi ve temyize başvurma hakkını da kaybetti.

Bu, şirketin Avrupa’da ilk kez cezalandırılması değil; daha önce İtalya ve İngiltere de benzer gerekçelerle şirketi para cezasına çarptırmıştı. Clearview AI, bu kararlar doğrultusunda İtalyan ve İngiliz vatandaşlarına ait verileri silmek zorunda kaldı. Ayrıca, Avrupa Birliği de Clearview AI’nın internette izinsiz yüz tanıma verileri toplamasını yasaklamıştı.