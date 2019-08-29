0553 313 94 23

İnsanları Mars’a götürecek roket havalandı

Elon Musk'ın sahibi olduğu SpaceX’in insanları Mars’a götürecek olan roketi ABD’de test edildi.

29 Ağustos 2019 Perşembe 14:59

SpaceX’in insanları Mars'a götürecek roketi, ABD'nin Teksas eyaletinde test edildi.

Elon Musk'ın sahibi olduğu SpaceX, gelecekte insanları uzaya göndermek için uzun süredir çalışıyor. Starship adlı bir uzay gemisi inşa eden şirket, gelecekte önce Mars'a, buradan da Ay'a insan taşımayı amaçlıyor.

150 metre yükseldi

Starship roketini test etmek için tasarlanan Starhopper, geçtiğimiz haftalarda yapılan testlerde sadece 18 metre yüksekliğe kadar çıkabilmişti, ancak dün gece Teksas eyaletinde gerçekleşen testte 150 metreye kadar yükselen roket kendi rekorunu kırdı.

Roket, 150 metreye çıktıktan sonra başarılı bir şekilde yere iniş yaptı. Starhopper roketi, şirketin gelecekte Ay’a ve Mars’a göndereceği Starship’in ilk test örneği olması açısından çok önemle bir yere sahip. SpaceX, Starhopper’dan aldığı verilere göre Starship roketinin üretimini şekillendirecek.

Başarılı testin ardından sosyal medya hesabından ekibini kutlayan Musk, “Tebrikler SpaceX ekibi! Bir gün Starship de Mars’ın kızıl kumlarına böyle iniş yapacak” diye yazdı.

LK görev 2022'de

SpaceX'in yeni nesil uzay aracı olacak Starship, kargo ve insanları önce yörüngeye ve ardından da Mars'a taşımak üzere tasarlanıyor. Üretim esnasında birçok değişikliğe uğrayan aracın yapımında paslanmaz çelik kullanılıyor. Geminin ilk görevi ise 2022 yılında başlayacak.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 29 Ağustos 2019 Perşembe 14:59
  1. SpaceX
  2. Starhopper roketi
  3. ABD
  4. Teksas
  5. Mars
  6. gezegen
  7. sosyal medya
  8. Elon Musk

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    AYM Başkanı Zühtü Arslan'ın acı günü
    1. AYM Başkanı Zühtü Arslan'ın acı günü
    2. Avukat Hasan İlter, idam cezasını..
    3. Erzurum İl Sağlık ve Halk Sağlığı..
    4. İnsanları Mars’a götürecek roket..
    5. Mersin Limanı'nda yaklaşık 24 kilogram..
    6. Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü..
    7. FETÖ operasyonunda 5 gözaltı
    8. Yaklaşık 40 yıllık yayın hayatını..
    9. "Şenler, direnişin ve dirilişin..
    10. CHP'li Belediye kent merkezine moloz..
    11. Aklınca Peygamberimize dil uzatmaya..
    12. Kerkük'teki petrol rafinerisinde yangın
    13. Kardeş ilçe Kumluca heyetinden Tatvan..
    14. İngiliz şarkıcı Anne Marie Antalya'da
    15. Bakan Pekcan "İhracat Ana Planı"nı..
    16. Dev Türk bayraklarıyla donatılan..
    17. Başkan Tahmazoğlu 30 Ağustos Zafer..
    18. GGC Başkanı Ay’dan 30 Ağustos mesajı
    19. Vali Çakacak’ın 30 Ağustos mesajı
    20. Bilecik-Yenişehir yoluyla ilgili..
    Soylu açıkladı: 3 gecede 3 binden 190 bine çıktı
    Soylu açıkladı: 3 gecede 3 binden 190 bine çıktı
    Müslüman kızların Şule ablası Rabb’ine kavuştu!
    Müslüman kızların Şule ablası Rabb’ine kavuştu!
    Öğrencilerin kaldığı yurtlar kapanınca, rahatlayacak mısınız?
    Öğrencilerin kaldığı yurtlar kapanınca, rahatlayacak mısınız?
    Sert rüzgarlar esiyor! ‘Yeni parti kurulmadan kavga başladı’
    Sert rüzgarlar esiyor! ‘Yeni parti kurulmadan kavga başladı’
    Rusya'dan Türkiye'ye bomba TF-X teklifi!
    Rusya'dan Türkiye'ye bomba TF-X teklifi!

    Günün Karikatürü

    29 Ağustos 2019
    Yeniden Refah Partisi'nden iddialı çıkış: Biz geliyoruz!
    Yeniden Refah Partisi'nden iddialı çıkış: Biz geliyoruz!
    'Pes' dedirten görüntü! Acil serviste hastalar sırada beklerken alışveriş yaptı
    'Pes' dedirten görüntü! Acil serviste hastalar sırada beklerken alışveriş yaptı