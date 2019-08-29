İnsanları Mars’a götürecek roket havalandı

SpaceX’in insanları Mars'a götürecek roketi, ABD'nin Teksas eyaletinde test edildi.

Elon Musk'ın sahibi olduğu SpaceX, gelecekte insanları uzaya göndermek için uzun süredir çalışıyor. Starship adlı bir uzay gemisi inşa eden şirket, gelecekte önce Mars'a, buradan da Ay'a insan taşımayı amaçlıyor.

150 metre yükseldi

Starship roketini test etmek için tasarlanan Starhopper, geçtiğimiz haftalarda yapılan testlerde sadece 18 metre yüksekliğe kadar çıkabilmişti, ancak dün gece Teksas eyaletinde gerçekleşen testte 150 metreye kadar yükselen roket kendi rekorunu kırdı.

Roket, 150 metreye çıktıktan sonra başarılı bir şekilde yere iniş yaptı. Starhopper roketi, şirketin gelecekte Ay’a ve Mars’a göndereceği Starship’in ilk test örneği olması açısından çok önemle bir yere sahip. SpaceX, Starhopper’dan aldığı verilere göre Starship roketinin üretimini şekillendirecek.

Başarılı testin ardından sosyal medya hesabından ekibini kutlayan Musk, “Tebrikler SpaceX ekibi! Bir gün Starship de Mars’ın kızıl kumlarına böyle iniş yapacak” diye yazdı.

LK görev 2022'de

SpaceX'in yeni nesil uzay aracı olacak Starship, kargo ve insanları önce yörüngeye ve ardından da Mars'a taşımak üzere tasarlanıyor. Üretim esnasında birçok değişikliğe uğrayan aracın yapımında paslanmaz çelik kullanılıyor. Geminin ilk görevi ise 2022 yılında başlayacak.