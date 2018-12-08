İnsanlar artık kendi sebzelerini yetiştiriyor

Sadece İngiltere’de insanlar kendi sebzelerini yetiştirmek için geçen yıl 1.4 milyar dolar harcadı. Evinin bahçesini çiçek yerine gıda ürününe ayıran insanlar bunun hem daha sağlıklı hem de daha ekonomik olduğunun farkında. Bahçesi olmayan bir evlek güneş gören balkonunu buna ayırıyor. Böylece iç içe bloklarda, yüz yüze bakan evlerde zaten oturup da bir çay içmeye bile yaramayan balkonlar bir işe yarar hale geldi.

İngiltere’de devlet desteği var üstelik. 300 bin kişiye tohum dağıtılmış, sırada bekleyen binlerce aile cabası..

“Kanserle mücadele için konsantre yiyecekler ve kimyasal ilaçlarla yetiştirilmiş bitkilerden uzak durmak gerek. Üstelik toprakla ilgilenmek insanda stresi de azaltıyor” diyorlar. Tüm dünyada arka bahçeler, hatta ufacık saksılar, yani üzerinde bitki yetişebilecek her toprak parçası artık değerli. Yükselen bir trend herkesin kendine bahçevan olması.. Özellikle hanımlar seviyor bu işi, bir de emekliler..

Güneş gören bir balkonunuz ya da uygun bir pencere önü varsa rahatlıkla evde sebze yetiştirebilirsiniz. Aslında bahçesi olanlar bile zaman zaman saksıda sebze yetiştirir. Tohumlar fideye dönüştüğü zaman saksıdan çıkarıp bahçeye ekerler. Siz de fidelerinizi daha büyük saksılara alarak balkonda küçük bir sebze bahçesi yapabilirsiniz.

Sebze yetiştirirken dikkat etmeniz gereken en önemli nokta toprak seçimidir. Kullanacağınız toprak mutlaka dış mekan bitkileri için hazırlanmış ticari torflar olmalıdır. Çünkü bahçe toprağı, içinde pek çok zararlı madde barındırabilir, ayrıca saksı içinde çabucak betonlaşarak kökleri boğabilir.

Domates saksıda en kolay yetiştirilebilen sebzelerden biri. Üstelik tohumu ekmenize de gerek yok. Çiçek ve sebze fidesi satan hemen hemen her yerde domates fidesi bulabilirsiniz. Fidenin çiçeklerini dökmemesi için başta çok fazla sulamamalısınız. Ancak fide meyveye durduktan sonra düzenli olarak sulanmalı. Eğer fidenizin boyu uzunsa bir ya da iki çubuk dikerek fideyi bağlayabilirsiniz. Biber fidesi de tıpkı domates gibi kolay bulunur. Domatesle aynı biçimde sulamasını ve bakımını yapabilirsiniz.

Salatalık, fasulye, bezelye, maydanoz, roka gibi sebzeleri tohumdan yetiştirmelisiniz. Tohumları iyi toprak doldurulmuş saksılara seyrekçe serpip üzerini biraz toprakla örtün. Saksıları direkt güneş almayan yerde bekletip tohumlar çıkana kadar sulayın. Size küçük bir tüyo. Eğer saksının üzerini bir camla ya da streç filmle kapatırsanız tohumlar daha çabuk çıkar. Sarımsak ve soğan her mevsim ekilebilir ve kışın kapalı bir balkonda saklanabilir.