İnsani ara öncesinde katiller saldırılarını yoğunlaştırdı! Gazze'de korkunç bilanço

İsrail’in Gazze Şeridi’nde düzenlediği saldırılarda can kaybı 6 bin 150'den fazlası çocuk olmak üzere 14 bin 854’e yükseldi. Siyonist İsrail'in yarın başlaması beklenen 4 günlük insani ara öncesinde saldırılarını yoğunlaştırdığı açıklandı.

İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıları 48 gündür aralıksız devam ederken, can kaybı her geçen gün, her geçen dakika daha da artıyor.

Şehit sayısı 14 bin 854'e yükseldi!

Gazze Şeridi’ndeki hükümet tarafından yapılan açıklamada, katil İsrail’in 7 Ekim’den bu yana devam eden saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısının 6 bin 150'den fazlası çocuk olmak üzere 14 bin 854’e yükseldiği bildirildi.

Öte yandan saldırılarda yaralananların sayısının 36 bini aştığı ifade edilirken, yaklaşık 7 bin Filistinlinin enkaz altında ya da akıbetleri bilinmediği için kayıp olduğu belirtildi.

İnsani ara öncesinde yoğun bombardıman!

Katillerin, yarın sabah başlaması beklenen 4 günlük insani ara öncesi saldırılarını yoğunlaştırdığı ifade edildi. İsrail’in Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus'ta yer alan Şeyh Nasır Mahallesi’ni vurduğu ve bu saldırıda en az 5 kişinin şehit olduğu, onlarca kişinin de yaralandığı aktarıldı.

Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Sheikh Radwan Mahallesi’nde bir eve düzenlenen saldırıda ise en az 10 kişinin şehit olduğu düşünülüyor.

Siyonist İsrail ayrıca Beyt Lahya, Beyt Hanun, Han Yunus'un doğusundaki Bani Suhaila, Zeytun Mahallesi, al-Daraj Mahallesi ve al-Tufah Mahallesi’ne saldırılar düzenledi.