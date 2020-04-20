  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

İnsan yoğunluğu artınca ilçe merkezi araç girişlerine kapatıldı

Balıkesir’in Edremit ilçe merkezinde insan yoğunluğunun oluşması üzerine Edremit İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla merkeze araç girişleri yasaklandı.

2020-04-20 18:10:16 -
İnsan yoğunluğu artınca ilçe merkezi araç girişlerine kapatıldı

Balıkesir’in Edremit ilçe merkezinde insan yoğunluğunun oluşması üzerine Edremit İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla merkeze araç girişleri yasaklandı.


Hafta sonu başarı ile uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması sonrasında özellikle banka, alışveriş noktalarının bulunduğu Cumhuriyet Meydanı civarında şehir merkezinde vatandaşların yoğunluk oluşturması dikkatleri çekti. Edremit ilçe Hıfzıssıhha Kurulu toplanarak yoğunluğun azaltılması için ilçe merkezine araç girişlerini kısıtlama kararı aldı. Karar üzerine Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlık ekipler Cumhuriyet Meydanı yönündeki bazı yollara barikat kurarak araç girişlerine izin vermedi. Ayrıca polis araçlarından ve belediye anons sistemi üzerinden vatandaşlara salgının hala devam ettiği ve gerekli önlemlerin alınması konusunda sık sık bilgilendirmeler yapıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2011 model Audi Q5
Satılık 2011 model Audi Q5

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı