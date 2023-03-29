İnsan vücudunda 3 boyutlu yapay organ yazdırma dönemi başlıyor!

Prototip, ticari bir endoskopa benzer şekilde ve yaklaşık 11 - 13 milimetre çapında. Ancak gelecekte daha da küçültüleceği öngörülüyor.

KAN DAMARLARINI ONARABİLİYOR

3D bioprinting, doğal doku benzeri yapıların biyo-mürekkep ve canlı hücreler kullanılarak basıldığı bir süreç.

Bu yöntemle organ veya doku hasarını veya yırtılmış kan damarlarını onarabiliyor.

Baskı sürecinde canlı hücrelerin kullanılması, bu insan yapımı yapıların insan vücudu ile doğal olarak kaynaşmasını ve büyümeye devam etmesini sağlıyor.

Şu anda, yüksek kan kaybına, enfeksiyonlara ve diğer komplikasyonlara yol açabilen malzemeleri vücudun içine yerleştirmek için tipik invaziv cerrahi kullanılıyor.

Ekip lideri Thanh Nho Do, F 3D B adlı bu yeni cihazın doğrudan vücudun içine baskı yaparak bu komplikasyonları ve riskleri ortadan kaldıracağını söyledi.

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Reuters'e konuşan Do, "Şu anda piyasada bulunan hiçbir teknoloji insan vücudunun içinde doğrudan 3D baskı gerçekleştiremiyor " dedi.

"YUMUŞAK ROBOTLAR İNSAN VÜCUDU İÇİN ÇOK İYİ"

F 3D B, yumuşak bir robotik kolun ucundaki hidrolikleri kullanarak bükülebilen ve bükülebilen üç eksenli bir baskı kafasına sahip.

Baskı nozulu, önceden programlanmış şekilleri yazdırabilir veya daha karmaşık veya belirsiz bir baskı gerekiyorsa manuel olarak çalıştırılabilir.

New South Wales Üniversitesi Tıbbi Robot Laboratuvarı Direktörü Do, "Yumuşak robotlar insan vücuduyla çalışmak için çok iyidir. Yüksek esneklik ve uyarlanabilirlik sunabilirler. Bu, insan vücudunun içindeki herhangi bir bölgeye sığabilecekleri anlamına gelir."

Do, cihazın önümüzdeki beş ila yedi yıl içinde ticarileştirme yolunda olduğuna inanıyor ve daha fazla klinik deneme bekleniyor.

Kaynak: Reuters, TRTHaber