İnsan sayısını geçecek açıklaması: 'Robotlar küresel ekonomiye yön verecek'

Elon Musk, Davos’taki Dünya Ekonomik Forumu’nda robotların sayıca insanları geçeceğini, yapay zeka ve robotların küresel ekonomiye yön vereceğini iddia etti.

Tesla’nın Üst Yöneticisi (CEO) Elon Musk, Davos’ta düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu’nda yaptığı açıklamada, robotların sayıca insanları aşacağını söyledi.

Davos’taki konuşmasında Musk, robotların çocuklar, yaşlılar ve evcil hayvanların bakımı da dahil olmak üzere insanların tüm ihtiyaçlarını karşılayacağını öngördüğünü yineledi.

CBS News’in aktardığına göre Musk, bir gün robotların “her yerde yaygın” hale geleceğini hayal ettiğini ve bunun “küresel ekonomi için muazzam bir sıçrama” oluşturacağını ifade etti. Musk, gelecekte küresel ekonomiye yapay zeka ve robotların hakim olacağını vurguladı.

Musk ayrıca, yapay zekânın bu yılın sonuna kadar herhangi bir insandan daha zeki hale geleceğini, en geç gelecek yıl bu seviyeye ulaşacağını düşündüğünü belirtti.

Tesla’nın “Optimus” adlı insansı robotlarını gelecek yılın sonuna kadar piyasaya sürmeyi planladıklarını da açıklayan Musk, robotların halihazırda şirketin elektrikli araç üretiminde basit görevleri yerine getirdiğini söyledi.

Musk, Tesla’nın Optimus’u pazarlamaya başlayacağını ancak bunun ancak robotun son derece yüksek güvenilirliğinden, çok üst düzey güvenliğinden ve geniş işlevselliğinden tamamen emin olunduğunda gerçekleşeceğini vurguladı.

Açıklamasını şu sözlerle tamamladı: “Temelde ondan, yapmak istediğiniz hemen hemen her şeyi yapmasını isteyebilirsiniz.”