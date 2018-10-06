İnsan sadece balık yiyerek yaşayabilir



Balıkta, şeker ve nişasta çok azdır. Fakat protein açısından oldukça zengindir. 100 gram yağlı balık 22 gr, yağsızı ise 10 gr protein içerir. İnsan organizması bu proteinin yüzde 93’ünden yararlanır. Diğer etli gıdaların proteininden bu kadar yüksek oranda yararlanılamaz. 100 gramlık yağlı balıkta 1 gram yağ bulunur. Balık yağlarının besleme gücü diğer etlerden daha üstündür, çocukların gelişmesi sırasında yeterli ve doğru beslenmeyi desteklemek için kullanılır.



Yine insan organizması bu yağın yüzde 95’inden yararlanır.. Bu çok yüksek bir yararlanma oranıdır. Balık ayrıca vitamin açısından da zengin bir besindir. Bileşiminde A, B1, B2 ve D vitaminleri; kalsiyum, fosfor, iyot gibi tuzlar bolca bulunur. Bol proteinden dolayı büyümeyi hızlandıran, hücre onaran özellikleri de vardır. Sadece balıkla beslenip hiçbir gıda eksikliği olmadan yaşamak mümkündür. Bu şekilde tekdüze beslenme ile eksiksiz beslenilecek başka bir gıda yoktur.