İnsan ruhunun sessiz aynasında yankılanan bir şiir kitabı

ALİ KANTARCI İSTANBUL

El, kitabında modern dünyanın yitirdiği duyguları; bekleyişi, özlemi, sabrı ve içsel arayışı mistik bir duyarlılıkla ele alırken modern insanın iç dünyasına ayna tutan eser, bekleyiş, özlem, sabır ve hakikat arayışını iç içe işleyen bir şiir atmosferi kuruyor. Kitabın ilk bölümlerinden biri olan “Gönül Aynası” şiirinde şair, insanın kendi iç dünyasında kayboluşunu şu dizelerle anlatıyor: “Ey kör! / Ne ararsın iğneyi samanlıkta / Oysa gözün içindedir kaybettiğin...” Bu dizeler, Halil El’in okuyucuyu dış dünyanın karmaşasından sıyırıp kalbin derin sessizliğine yönlendirme çabasını açıkça ortaya koyuyor. Şair, hakikatin uzağında değil, insanın kendi benliğinde gizli olduğunu hatırlatıyor.

TEFEKKÜRE DAVET EDİYOR

“Empati Yağmuru”, Halil El’in kendine has diliyle modern şiire felsefi bir derinlik ve duygusal bir içtenlik kazandırdığı özel bir eser olarak dikkat çekiyor. Kitap, hem bireysel bir iç hesaplaşmayı hem de insan olmanın ortak duygularına dokunan bir empati çağrısını içinde barındırıyor. Eserin dilinde tasavvufî bir incelikle felsefi bir derinlik buluşuyor; şiir, sadece duygusal değil, tefekküre davet eden bir forma dönüşüyor. Halil El’in “Empati Yağmuru”, yalnızca bir şiir kitabı değil; duyguların, sezgilerin ve insan olmanın özüne dair bir sorgulama. Şair, dilin zarafetini ve sessizliğin gücünü birleştirerek, Türk şiirine derinlikli ve özgün bir yorum kazandırıyor. Eser hem bireysel hem de evrensel düzlemde insanın iç hesaplaşmasını anlatırken, empatiyi bir yaşam biçimi olarak yeniden hatırlatıyor.