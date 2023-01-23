İnsan olan bunu söylemeye utanır! "Suçsuzluk karinesi" Yusuf Ziya Gümüşel Hoca için geçerli değil miydi Zeki?

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Yusuf Ziya Gümüşel'in kızı H.K.G., mahkemede verdiği ilk ifadesinde anne Hatice Gümüşel'in iddiasını kabul ederek radyocu Zeki Kayahan Coşkun ile görüşmelerinin olduğunu söyledi.

H.K.G., "Zeki isimli kişi ile görüştüm. Bu süreç uzun sürdü. Görüşmemiz bir süre sonra farklılaştı. Bir süre sonra bana 'canım' diye hitap etmeye başladı. Ben de ona öyle hitap ettim. Bu 'canım' kelimesinin ne anlamda kullanıldığını bana sordunuz. Ben bunun anlamını düşünmedim. Onu sadece kurtuluş olarak gördüm zira o çevremdeki kişilerden farklı bir anlayıştaydı." dedi.

Babası ile eşinin hapse girmesine sebep olan H.K.G., ifadesine şu iddialarla devam etti:

Bu kişi Show Radyo isimli kanalda yayın yapıyordu. Matrax isimli bir program yayını yapıyordu. Zeki isimli bir sunucuydu. Zeki isminin onun gerçek adı mı yoksa takma adı mı olduğunu bilmiyorum. Zekirdek isimli kişinin görüştüğüm kişi olup olmadığını sordunuz. Zekirdek isimli kişi Zeki isimli kişi mi bilmiyorum. Görüştüğüm kişi bana "Ben seni korurum, ben seni onlardan korururm, altınların var mı?" dedi. Bana "altınlarını al kaç" dedi. Bana plan yapacağını, bana söyleyeceğini ve benim de o zaman evden kaçacağımı söyledi. Sonra da ailem yazışmalarımı yakaladı.

Ben altınlarımı alıp kaçmayı kabul ettim zira o ortamdan uzaklaşmayı istiyordum. Zeki ile sadece mesajlaştım, fotoğraf yollamadım.

Anne Fatma Gümüşel ise, H.K.G.'nin ifadesinin ardından araya girerek şöyle konuştu:

Kızım eksik konuşuyor. Telefonda ben gözlerimle gördüm. Ona (Zeki Kayahn Coşkun) gayr-i ahlaki fotoğraflar göndermiş. Bir mesajında da "Sevgilim, doğum günün kutlu olsun" yazmış. En son mesajında da "Sen altınları al gel, sana İzmir'de ev hazırladık" yazmıştı.

Zeki Kayahan Coşkun, hakkında iddiada bulunan H.K.G. olmasına karşın Akit'i hedef aldı.

H.K.G.'nin iddialarını haberleştiren Akit Medya'ya linç kampanyası başlatarak, Akit gazetesini itibar suikastı yapmakla suçladı.

Zeki Kayahan Coşkun Kafa Radyo canlı yayınında, "Suçsuzluk karinesi, kişinin suçluluğu ispatlanıncaya kadar masum sayılmasını ifade eden bir ilkedir. Suçsuzluk karinesi, adil yargılanma hakkının en önemli unsurlarından birisidir. Bu hak evrensel bir ilkedir. Siz mahkeme kararı gördünüz de mi beni suçluyorsunuz? Yaptığınız bu itibar suikastının hesabını vereceksiniz." tehdidinde bulundu.

H.K.G.'nin iddialarını haberleştiren Akit gazetesini hedefe koyan Zeki Kayahan Coşkun, boyunu aşarak insanlık ve hukuk dersi vermeye kalkarak büyük bir utanmazlığa imza attı.

Şimdi Zeki Kayahan Coşkun'a soruyoruz:

Sen, Yusuf Ziya Gümüşel ile Kadir İstekli'nin mahkeme kararını gördün de mi bu iftiraya ortak oldun? Suçsuzluk karinesi o insanlarda geçerli değil miydi?