İnsan kaçakçılarına geçit yok!
Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı gerçekleştirdikleri müşterek operasyon ile insan kaçakçılarına geçit vermedi.
YENİ AKİT ANKARA
Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı gerçekleştirdikleri müşterek operasyon ile insan kaçakçılarına geçit vermedi. Konuya ilişkin Jandarma Genel Komutanlığı resmi sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, “Jandarma Genel Komutanlığınca İHA destekli, Sahil Güvenlik Komutanlığı ile müşterek olarak, İzmir Foça’da, 11 Şubat tarihinde gerçekleştirilen operasyonda, yurt dışına kaçırılacağı tespit edilen 197 (166 erkek, 31 kadın ve çocuk) düzensiz göçmen ve 10 organizatör yakalanmıştır” ifadelerini kullandı.