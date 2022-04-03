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Aktüel İnsan hayatını tehlikeye atan sahtekârlara geçit yok!
Aktüel

İnsan hayatını tehlikeye atan sahtekârlara geçit yok!

Jandarma Genel Komutanlığı, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşım da sahte içki yapan 2 kişinin yakaladığını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2022-04-03 13:40:00 -
İnsan hayatını tehlikeye atan sahtekârlara geçit yok!

YENİ AKİT  ANKARA

Jandarma Genel Komutanlığı, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda sahte içki yapan 2 kişiyi yakaladığını duyurdu. Yapılan paylaşımda, “İstanbul İl Jandarma Komutanlığınca Avcılar’da, sahte alkol depolandığı tespit edilen bir eve düzenlenen operasyonda; 2 bin litre etil alkol, 2 bin litre sahte içki ele geçirilerek 2 şüpheli yakalanmıştır” ifadeleri kullanıldı.

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