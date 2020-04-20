  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

İnsan hareketliliği arttı, polis işi olmayanları caddeye almadı

Karabük’te haftanın ilk gününde yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınına rağmen insan hareketliliğinin artması üzerine polis ekipleri işi olmayan vatandaşları caddelere girişini yasakladı.

2020-04-20 18:11:19 -
İnsan hareketliliği arttı, polis işi olmayanları caddeye almadı

Karabük’te haftanın ilk gününde yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınına rağmen insan hareketliliğinin artması üzerine polis ekipleri işi olmayan vatandaşları caddelere girişini yasakladı.


Korona virüs salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında bariyerlerle kapatılan Kemal Güneş Caddesi’nde yine haftanın ilk gününde insan hareketliliği yaşandı. ‘Evde Kal’ çağrısına uyulmaması ve kalabalığın artması üzerine polis ekipleri tek tek vatandaşlara caddeye giriş nedenini sorarken, işi olmayan vatandaşlar içeriye alınmadı. Maske takma kuralına uyan vatandaşların ‘sosyal mesafe’ kuralını gözardı etmesi üzerine ekipler sık sık uyarılarda bulundu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2011 model Audi Q5
Satılık 2011 model Audi Q5

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı