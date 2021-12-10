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Kadın - Aile 'İnsan Hakları ve Şiddet' konulu seminer
Kadın - Aile

'İnsan Hakları ve Şiddet' konulu seminer

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Şaphane Meslek Yüksekokulu Sosyal Hizmetler Programı öğrencilerine yönelik "İnsan Hakları ve Şiddet" konulu seminer verildi.

Yeniakit Publisher
2021-12-10 11:28:00 -
'İnsan Hakları ve Şiddet' konulu seminer

Şaphane Meslek Yüksekokulu Konferans Salonunda Sosyal Hizmetler Programı öğrencilerine yönelik olarak düzenlenen "İnsan Hakları ve Şiddet" konulu seminerde, Şaphane İlçe Jandarma Komutanlığı ve İlçe Emniyet Amirliği ile müşterek, Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun ile ilgili sunum yapıldı.

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