  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel İnsan Hakları ve Özgürlükleri Örgütü: Yemen'deki BAE destekli güçler Sokotra'da ihlallerde bulunuyor
Aktüel

İnsan Hakları ve Özgürlükleri Örgütü: Yemen'deki BAE destekli güçler Sokotra'da ihlallerde bulunuyor

Yeniakit Publisher
2020-11-05 17:12:21 -
İnsan Hakları ve Özgürlükleri Örgütü: Yemen'deki BAE destekli güçler Sokotra'da ihlallerde bulunuyor

İSTANBUL (AA) - İnsan Hakları ve Özgürlükleri Örgütü (SAM), Yemen'deki Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) destekli Güney Geçiş Konseyi'nin (GGK) ülkenin güneydoğusundaki Sokotra Adası'nda keyfi gözaltılar, muhalifleri işten çıkarmak gibi birçok insan hakları ihlalinde bulunduğunu belirtti.

Cenevre merkezli SAM'dan yapılan yazılı açıklamada, "GGK milisleri, Sokotra'yı ele geçirdikleri 19 Haziran'dan bu yana adada insan hakları ihlallerinde bulunuyor." ifadesi kullanıldı.

GGK'nin birkaç hafta süren kuşatma ve hükümet güçleriyle çatışmaların ardından hükümetin kalkınma konusunda güneye ayrımcı yaklaştığı ve yönetimi güneylilerle paylaşmadığı gerekçesiyle Sokotra Adası'nı ele geçirdiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"BAE destekli GGK milisleri salı günü Sokotra Eğitim Fakültesi Edebiyat Profesörü Ahmed Salim el-Amiri'yi iş yerinde keyfi olarak gözaltına aldı. Milisler, Amiri'yi, adanın koşulları hakkındaki görüşlerini yayınlaması nedeniyle beş saat alıkoydu."

Uluslararası insan hakları ve Yemen kanunlarının açıkça ihlali anlamına gelen bu durumların endişe verici olduğu vurgulanan açıklamada, "GGK milislerinin, muhalifleri işlerinden çıkardığı, en son pazar günü Sokotra Limanı Müdürü Riyad Said Süleyman başta olmak üzere birçok aktivist ve muhalifi keyfi olarak alıkoyduğu tespit edildi." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, GGK milislerinin Kalansiya ilçesindeki barışçıl gösterilere katıldıkları gerekçesiyle 9 Eylül'de Ahmed Hadid Hamis, Saad Muhammed Kadumi ve Remzi Ceman Muhammed'i gözaltına aldığı kaydedildi.

BAE destekli GGK'ye bağlı silahlı unsurlar, 19 Haziran'da hükümet güçlerinin çekilmesinin ardından Sokotra Adası'nın merkezi Hadibu'daki emniyet binası ve yerel yönetim binalarında kontrolü ele geçirmişti.

Yemen açıklarında Aden Körfezi'nin sonunda 6 adacıktan oluşan Sokotra'da Yemen hükümeti ile BAE destekli GGK arasında kontrol mücadelesi yaşanıyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Bu görüntüler sosyal medyayı ayağa kaldırdı! Süt fabrikasında skandal görüntüler
Gündem

Bu görüntüler sosyal medyayı ayağa kaldırdı! Süt fabrikasında skandal görüntüler

Konya'da üretim yaptığı iddia edilen bir süt fabrikasında Uğur Turgut isimli kişi süt kazanında süt banyosu yaptı. Çekilen görüntüler sosyal..
Türk aile yapısına en ağır darbe! Güçlü kadın diye pompalayıp 'fahişe' yaptılar
Medya

Türk aile yapısına en ağır darbe! Güçlü kadın diye pompalayıp 'fahişe' yaptılar

Kanal D’de yayınlanan Sadakatsiz dizisinde bir rezillik daha ortaya çıktı. Tüm uyarılarımıza rağmen yayına girdiği günden beri gayrimeşru il..
Türkiye ikinci müjdeye kilitlendi! Berat Albayrak'tan ilk açıklama
Gündem

Türkiye ikinci müjdeye kilitlendi! Berat Albayrak'tan ilk açıklama

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez Fatih gemisinin Karadeniz'deki Türkali-1 kuyusunda sondaj çalışmalarına başladığını duyurdu. K..
Satılık 2013 model Audi Q3
Satılık 2013 model Audi Q3

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay