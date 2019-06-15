İnsan Hakları İzleme Örgütü Husiler'i suçladı

Münübe Yılmaz

İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW), Yemen'deki Husiler tarafından Suudi Arabistan'daki Abha Habvalanına yapılan saldırının bir insanlık suçu olduğunu bildirdi. İnsan Hakları Örgütü yaptığı açıklamada, İran destekli Husi milislere Suudi Arabistan’ın sivil alt yapısını hedef alan saldırılara durdurma çağrısında bulundu. Abha Uluslararası Havaalanı'na atılan roket sonucunda aralarında kadın ve çocukların bulunduğu 26 kişi yaralanmasının ardından Yemen hükümetini destekleyen Arap Koalisyonu, Abha Havaalanı’nı hedef alan 5 insansız hava aracının etkisiz hale getirdiğini ifade etti. Koalisyon, Yemen’deki sivilleri, hedef bölgelere yaklaşılmamaları konusunda uyarırken bölgesel ve uluslararası güvenliğin en kısa sürede sağlanacağı aktardı. Husilerin gerçekleştirileceği operasyonlarda sivilleri korumak adına tüm önlemlerin alındığı belirten koalisyon, uluslararası hukuka bağlı hareket edileceklerinin altını çizdi.