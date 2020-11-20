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Teknoloji İnsan genlerini maymun beynine yerleştirdiler
Teknoloji

İnsan genlerini maymun beynine yerleştirdiler

Alman ve Japon bilim insanları, yürüttükleri bir çalışma sonucu insan genlerini maymun beynine enjekte etmeyi başardı.

Yeniakit Publisher
2020-11-20 20:21:00 -
İnsan genlerini maymun beynine yerleştirdiler

Almanya Max Planck Moleküler Hücre Biyolojisi ve Genetiği Enstitüsü ile Japonya Deney Hayvanları Merkez Enstitüsü ortaklığında yürütülen bir çalışma sonucu bilim insanları, insan genlerini maymun beynine enjekte etti. İşlem gören maymun fetüsünün, beyninin boyut olarak yaklaşık iki katına çıktığı açıklandı.

Çalışma kapsamında araştırmacılar, insan beynindeki kök hücreleri yönlendiren 'ARHGAP1' adlı geni bir primat türü olarak bilinen marmoset fetüslerinin beynine enjekte etti.

İncelemeler sonucu, değiştirilmiş maymun beyinlerinin boyut olarak neredeyse iki katına çıktığı aktarıldı.

Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan çalışmanın başyazarı Michael Heide, "Sıradan marmoset beyninin neokorteksinin genişlediğini ve beyin yüzeyinin katlandığını bulduk" ifadelerini kullandı.

Çalışmanın sonuçları 'Sciense' dergisinde yayımlandı.

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