"İnşallah ülkemizi mutlu edecek, gururlandıracak sonuçlar elde ederler"

İSTANBUL (AA) - EMRAH OKTAY/EMRE DOĞAN - Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, yarın başlayacak 2019 Kadınlar Avrupa Şampiyonası'nda mücadele verecek A Milli Takım'ın ülkeyi mutlu edecek, gururlandıracak sonuçlar almasını umduklarını söyledi.

Başkan Hidayet Türkoğlu, Letonya ile Sırbistan'ın ev sahipliğinde yarın başlayacak şampiyonayla ilgili AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Başantrenör Ceyhun Yıldızoğlu yönetimindeki A Milli Kadın Takımı'nın iyi bir hazırlık dönemi geçirdiğine değinen Türkoğlu, "Yeni ekibe dahil ettiğimiz Ceyhun hoca ve yardımcılarıyla iyi bir takım kurduğumuzu düşünüyoruz. Kamp boyunca iyi çalıştıklarını yakından takip ettik. A Milli Kadın Takımı'mız, federasyon olarak her zaman gurur duyduğumuz ve başarılarıyla bizi mutlu eden bir ekip olmuştur. Önlerinde güzel bir Avrupa Şampiyonası var. Yarın ilk maçta İtalya ile karşılaşacaklar. İnşallah turnuvaya iyi başlarlar ve ülkemizi mutlu edecek, gururlandıracak sonuçlar elde ederler." diye konuştu.

Türkoğlu, A Milli Takım'ın şampiyonanın ilk maçında yarın karşılaşacağı İtalya'nın gruptaki en ciddi rakip olduğunu belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Grupta ekip olarak üzerinde durduğumuz, İtalya maçı. İlk maç ve en zorlu geçecek karşılaşma olacağını aramızda konuşuyorduk. Bu tip turnuvalarda her maçın önemini gerek sporculuk zamanımızda gerekse şu anki ekibimizde tecrübe ettik. Her maçın ne kadar değerli olduğunu takımımız biliyor. Yönetim olarak yanlarında olduğumuzu, ne olursa olsun onları desteklediğimizi her fırsatta dile getiriyoruz. İnşallah yarın güzel bir galibiyetle turnuvaya iyi başlarlar."





- "Liderlik büyük avantaj"





Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Türkoğlu, grup liderliğinin önemli bir avantaj olduğunu belirtti.

Ay-yıldızlı basketbolcuların grup liderliğinin önemini bildiklerini aktaran Türkoğlu, "Grubu lider tamamlayınca, otomatik olarak çeyrek finale yükseliyorsunuz. Çapraz grubumuz biraz zor. O yüzden hedefimiz grubu birinci bitirmek. Ondan sonra yolları çok açılıyor. Ancak bu bir turnuva. Son dakikaya kadar ne olacağını bilemeyiz ama grubu lider bitirirlerse büyük bir avantaj elde edecekler." değerlendirmesinde bulundu.





- "Temennimiz ilk 3'te yer almak"





Hidayet Türkoğlu, A Milli Takım'ın şampiyonayı madalyayla kapatmasını temenni ettiklerini söyledi.

A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın başarılarına değinen Türkoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yönetim olarak temennimiz, ilk 3'te yer almak. Ekip olarak doğru insanları doğru yerlere getirdiğimizi düşünüyoruz. Eski sporcular olarak sporda kazanmanın ve kaybetmenin olduğunu bilen insanlarız. Her fırsatta milli takımımızın yanında olduğumuz dile getiriyoruz. Kadın Milli Takımı'mız, milli takımlar arasında en gurur duyduğumuz, en başarılı ekip konumunda. İki defa olimpiyat oyunlarına gittiler, Avrupa şampiyonalarında ikincilik ve üçüncülükleri var. İlk hedef grubu lider bitirmek. Çeyrek finale avantajlı bir konumda gidebilirsek, bazı şeyleri tamamlamış olacağız. Ondan sonra en önemli şey, ilk 6'ya girerek yeniden olimpiyatlara gitme şansını kazanabilmek. İnşallah bizi mutlu edecek bir turnuva geçiririz."

Milli takımlarda jenerasyon değişikliği yaşandığına vurgu yapan başkan Türkoğlu, "Biz, iyi bir takım kurduğumuza inanıyoruz. Hem tecrübeli oyuncularımızın gençlere liderlik ederek yardımcı olmasını hem de gençlerin bu fırsatı iyi değerlendirip takıma katkı sağlamasını umuyoruz. Kamp boyunca güzel bir süreç yaşadılar. Antrenörümüz çok tecrübeli. Daha önce bu ortamlarda bulunmuş ve büyük başarılara imza atmış birisi. İnşallah her şey istediğimiz gibi gider ve bize yakışan bir sonuç elde ederiz." diyerek sözlerini tamamladı.